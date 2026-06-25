"ไอติม" ซัดรบ.โอนงบช้า-ได้น้อยกว่าที่ประกาศ เปิด 3 ข้อพิรุธโครงการ Skill/Credit Portfolio 7 พันล. บริษัทเอี่ยว TH-AI Passport

“พริษฐ์ ” ซัดรบ.โอนงบช้า-ได้น้อยกว่าที่ประกาศ เปิด 3 ข้อพิรุธโครงการ Skill/Credit Portfolio วงเงิน 7 พันล. ชี้ TOR ส่อกีดกันการแข่งขัน เอื้อคนรู้ข้อสอบก่อน ทำรัฐเสียเปรียบเอกชน แฉ 4 ใน 6 บริษัทเชื่อมโยงโครงการ TH-AI Passport จี้รมว.อว.-ศึกษาฯ ชะลอทั้งหมด หวังดึงงบเพิ่มอีก 737 ล.ช่วยปชช.
วันนี้ (25มิ.ย.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ว่า มีโครงการที่รัฐบาลสามารถชะลอและนำงบกลับมาช่วยประชาชนได้ คือโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะรายบุคคลระดับอุดมศึกษา (Skill/Credit Portfolio) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีวงเงินรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท แม้จะมีการปรับลดงบบางส่วนแล้ว แต่ยังคงงบปี 2569 ไว้อีกหลายร้อยล้านบาท
นายพริษฐ์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวมีข้อพิรุธคล้ายโครงการ TH-AI Passport อยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.TOR มีลักษณะกีดกันการแข่งขัน ด้วยการรวมงานพัฒนาแพลตฟอร์มและการจัดหาสื่อไว้ในสัญญาเดียว รวมถึงเปิดช่องให้คู่สัญญาเป็นผู้คัดเลือกผู้ผลิตสื่อเอง ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม
2.TOR มีลักษณะเอื้อบริษัทที่ “รู้ข้อสอบก่อน” เพราะแม้จะกำหนดให้พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ แต่กลับให้คะแนนการทดสอบระบบที่ต้องพร้อมใช้งานตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอถึง 62 คะแนนจาก 100 คะแนน อีกทั้งยังกำหนดให้ภายใน 90 วันต้องรองรับผู้ใช้งานได้ 600,000 คน และมีสื่อการสอนมากกว่า 600 ชั่วโมง จึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจถูกออกแบบเพื่อเอื้อบางบริษัท
3.โครงสร้างสัญญาทำให้รัฐเสียเปรียบเอกชน เพราะกำหนดให้รัฐเป็นเพียงผู้เช่าระบบ ไม่ใช่เจ้าของแพลตฟอร์ม ส่งผลให้เอกชนได้รับทั้งรายได้จากสัญญา 4 ปี และยังถือครองแพลตฟอร์มเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ขณะที่รัฐไม่เหลือทรัพย์สินใดไว้ใช้งาน
นายพริษฐ์ กล่าวว่า เข้าใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้สั่งรื้อ TOR และปรับลดงบบางส่วนแล้ว แต่ยังตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงยังคงงบปี 2569 ของกระทรวง อว. ไว้ประมาณ 500 ล้านบาท และของกระทรวงศึกษาธิการอีกราว 237 ล้านบาท แทนที่จะชะลอโครงการทั้งหมด ซึ่งหากดำเนินการจะสามารถนำงบเข้าสู่ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณได้เพิ่มอีกประมาณ 737 ล้านบาท
นายพริษฐ์ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ถูกเชิญมาสืบราคาในโครงการ Skill/Credit Portfolio จะพบว่า 3 ใน 6 บริษัทมีความเชื่อมโยงกัน และ 4 ใน 6 บริษัทเกี่ยวข้องกับโครงการ TH-AI Passport โดยมี 2 บริษัทที่เคยร่วมกันชนะการประกวด พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงไม่ยอมชะลอโครงการทั้งหมด และย้ำว่าหวังเพียงว่าโครงการนี้จะไม่อยู่ในสถานะ “ยกเลิกไม่ได้” เช่นเดียวกับโครงการ TH-AI Passport ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนและกลุ่มการเมืองในรัฐบาล