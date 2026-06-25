กรมลดโลกร้อน-บ้านปู เปิดโมเดล “ชุมชนคาร์บอนต่ำ” คลองสามวา ติดโซลาร์-จัดการขยะอินทรีย์ ลดคาร์บอนครบวงจร

กรมลดโลกร้อนส่งมอบโครงการ “ชุมชนคาร์บอนต่ำ คลองสามวา” ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป-ระบบจัดการขยะอินทรีย์ ตั้งเป้าสร้างต้นแบบชุมชนเมืองลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมลดค่าไฟปีละ 2หมื่นกว่าบาท เตรียมขยายผลทั่วประเทศ
วันนี้ (25 มิ.ย.) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ “โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ คลองสามวา” ให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เขตคลองสามวา ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านเคซี 1 กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นต้นแบบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชนเมือง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านกลไก Thailand Climate Action Conference (TCAC)
นายโกเมศ พุทธสอน รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเคซี 1 เป็นต้นแบบของ “ชุมชนจัดการตนเอง” ที่ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนตั้งแต่ระดับครัวเรือน กรมฯ มีแผนขยายรูปแบบความร่วมมือลักษณะนี้ไปยังพื้นที่อื่น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ พร้อมขอบคุณบ้านปูและชุมชนที่ร่วมผลักดันการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศของไทย
โครงการดำเนินการตลอด 8 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 ถึงมิถุนายน 2569 โดยบ้านปูสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 5 กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 2,400 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี พร้อมจัดตั้งจุดสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยถังหมักเศษอาหารและระบบกำจัดเศษอาหารด้วยหนอนแมลงวันลาย (BSF) เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
นายจิรเมธ อัชชะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการลดคาร์บอนและการสร้างสังคมที่ยั่งยืนของบ้านปู โดยโซลาร์รูฟท็อปสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าส่วนกลางของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้เฉลี่ยกว่า 24,000 บาทต่อปี ทำให้ชุมชนมีงบประมาณเหลือสำหรับดูแลผู้สูงอายุ สนับสนุนการฝึกอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน อสม. และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ด้านนางเบญจพร เมืองอินทร์ ประธานเครือข่าย ทสม. เขตคลองสามวา กล่าวว่า โครงการช่วยให้ศูนย์เรียนรู้สามารถใช้พลังงานสะอาดในการจัดกิจกรรม ขณะที่ขยะเศษอาหารถูกนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดต้นทุนการทำเกษตรในเมือง ลดปริมาณขยะ ช่วยให้ชุมชนสะอาดขึ้น สุขภาพดีขึ้น และสร้างความภาคภูมิใจให้คนในพื้นที่ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อน
ทั้งนี้ ความร่วมมือของทั้งสามภาคส่วนยังยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านเคซี 1 ให้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานสะอาดและการจัดการขยะอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย.