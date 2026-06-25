พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ – ARDA เปิดเวที “Young Agri Future ปี 2” ยกระดับเวทีสร้างสรรค์นวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ พลิกโฉมเกษตรด้วยนวัตกรรม ชิงรางวัลและทุนต่อยอดกว่า 20 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. หรือ ARDA
จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Young Agri Future 2026 โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ปี 2 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตร : เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิต เกษตรไทยยั่งยืน” ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
โครงการ Young Agri Future 2026 จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และเกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วประเทศ นำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรไทย พร้อมผลักดันให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาภาคการเกษตรไทย อันเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคต
นางสาวศิริพร บุญชู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธี กล่าวว่า “ความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชน นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตร โครงการ Young Agri Future ปี 2 นี้ จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมสร้างอนาคตภาคการเกษตรไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี การพัฒนาภาคการเกษตรในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมสมัยใหม่ควบคู่กันไป เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคง ความยั่งยืน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ Young Agri Future จึงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจ และการค้นหานักนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศในอนาคต”
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยว่า “พกฉ. มีภารกิจสำคัญในการเผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร รวมถึงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พกฉ. เชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โครงการ Young Agri Future 2026 จะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เปิดพื้นที่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในระดับชุมชน ภาคธุรกิจ และระดับประเทศ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและการพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน”
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการ ARDA กล่าวเพิ่มเติมว่า “ARDA ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพ และต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตร โครงการ Young Agri Future จึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดย ARDA พร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง”
สำหรับการประกวดในปี 2569 เปิดรับสมัครผลงาน 3 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 2) กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. และ 3) กลุ่มนิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี โดยผู้สมัครต้องรวมทีมจำนวน 3–5 คน พร้อมอาจารย์หรือที่ปรึกษา 1 คน ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตร : เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิต เกษตรไทยยั่งยืน” ผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัล โล่รางวัล และเงินรางวัลรวมกว่า 450,000 บาท พร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จาก สวก. ในวงเงินรวมกว่า 20 ล้านบาท เพื่อผลักดันผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพสู่การใช้งานจริงในภาคการเกษตรไทย
เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2569 ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบในวันที่ 10 กันยายน 2569 และจัดพิธีประกาศผลพร้อมมอบรางวัลในวันที่ 5 ธันวาคม 2569
ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการประกวด สำนักพัฒนากิจการ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2529-2212-3 หรือ 065-093-6979