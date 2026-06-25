"สมัย ละเลิศ" ผู้สมัครหมายเลข 2 ชู กทม.เมืองในฝัน นำที่ดินว่างเปล่าสร้างบ้านให้คนเมือง ถามยุค "ชัชชาติ" ทำไมเจ้าเดิมได้งานเยอะจัง

วันนี้(25 มิ.ย.)นายสมัย ละเลิศ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 2 ในนามอิสระ เปิดเวทีปราศรัยย่อย ในช่วงเที่ยง บริเวณลานคนเมือง ซึ่ง กกต.กทม.จัดพื้นที่ให้ผู้สมัครฯปราศรัยได้หากมีการร้องขอใช้พื้นที่
โดยนายสมัย กล่าวว่า ในนามผู้สมัครอิสระ ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง ต้องการชูนโยบาย ชวนคนกรุงเทพ สร้างเมืองในฝันร่วมกัน มาวางอนาคตในอีกหลายปีนับจากนี้ ซึ่งตนเองถือว่าเป็นตัวแทน คนตัวเล็กตัวน้อยในเมือง เมื่อผู้นำใช้ให้ทำงาน ต้องมองถึงชามข้าวของคนทำงานด้วย สอบถามถึงการใช้ชีวิต ทั้งค่าเดินทาง ค่ากินค่าอยู่ ซึ่งมีรายการใช้จ่ายจำนวนมาก จึงเสนอให้ทำบ้านให้คนเมือง ด้วยการนำที่ดินเปล่าของ กทม. มาใช้ประโยชน์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ให้คนทำงานในเมืองกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังชูนโยบายดูแลผู้สูงอายุ ในสังคมสูงวัยของ กทม. ด้วยการสร้างคอมมูนิตี้มอล สำหรับคนวัยเกษียณ ใน 4 มุมเมือง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มาทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในเมืองกรุง พร้อมกันนี้ยังชี้ว่า งบประมาณ กทม. 90,0000 ล้านบาท ของ กทม. จะต้องถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หากปราบการทุจริตได้รับรองว่าเงินจะเข้าระบบ และเมื่อ กทม.มีเงินสะสม สามารถนำไปต่อยอดวางเป็นหลักประกันกู้เงิน จ่ายดอกเบี้ยที่ถูกลง นำไปสร้างสวัสดิการ จัดทำโครงการใหญ่เพื่อประชาชน
นายสมัย ยังเปิดโปงกระบวนการทุจริต ใน กทม. โดยใช้ศัพท์ว่า การตีไก่ ซึ่งมีการทุจริตทุกขั้นตอน โดยการทุจริตนี้คนใน กทม.ทุกคนทราบดี
นายสมัย ยังระบุอีกว่า ไม่ใช่ใครจะสามารถเอาชนะแชมป์เก่าได้ใน 1 เดือน ในเมื่อคนเก่าเขายังนั่งอยู่ในใจประชาชน ก็เขารักกัน แต่ตนขอฝากถามประชาชนชาวกรุงเทพฯ และนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ว่า 1.ทำไมหลายโครงการของกรุงเทพในยุคท่านถึงมีที่ปรึกษาโครงการและจ้างศึกษาโครงการเจ้าเดิมๆ เยอะจัง คนกลุ่มนี้ชื่อ “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” นายชัชชาติหางานให้เพื่อนหรือไม่ 2.ทำไมผังเมืองรวมล่าช้า ข่าวว่ามีการเปลี่ยนสีผังเมืองและขีดเส้นเวนคืน บางแปลงขีดเส้นเวนคืนไปจ่อแปลงที่ดินของนักพัฒนาเลย เช่น แปลงบ่อน้ำหมู่บ้านสัมมากร ถนนสุขาภิบาล 3
3.ข่าวจาก กทม. จะทำสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บอกว่า จะเป็นสะพานโรแมนติกเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆ ความจริงคือ จะทำสะพานเสริมฮวงจุ้ยให้กลุ่มทุน อสังหาหรือไม่ เพราะตรงที่จะสร้างมีโครงการกลุ่มทุนใหญ่กำลังพัฒนา ข่าวว่า จะเป็นโรงแรมใหญ่ของกลุ่มทุนใหญ่ ถ้ามีสะพานตรงนี้ มันจะเข้าหลักฮวงจุ้ย มังกรเล่นน้ำ หรือเข็มขัดหยกจักพรรดิ ดึงพลัง ผู้คนและเงินทองจากฝั่งพระนครไปเข้าท้องมังกรที่โรงแรมนี้ ตนมาเอะใจตรงที่ว่า จะทำเป็นสะพานคนเดิน เพราะสะพานรถวิ่งมันผิดหลักฮวงจุ้ยใช่หรือไม่