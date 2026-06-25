“กฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา” ผู้สมัคร ส.ก.เขตภาษีเจริญ เบอร์ 9 กลุ่มคนทำงาน ปลื้ม ภาษีเจริญถูกจัดให้เป็นเขตน่าอยู่อันดับ 18 ย้ำขออาสาเป็นตัวแทนสานงานต่อ

วันนี้(25 มิ.ย.)นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา ผู้สมัคร ส.ก.เขตภาษีเจริญ เบอร์ 9 กลุ่มคนทำงาน โพสต์เฟซบุ๊ก ข้อมูล Bangkok Index 2025 จัดให้ภาษีเจริญเป็นเขตน่าอยู่ อันดับ 18 จาก 50 เขต โดยระบุว่า จากเขตอันดับ 41 สู่เขตอันดับ 18 ของกรุงเทพมหานคร นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ขยับขึ้น แต่คือสัญญาณว่า “ภาษีเจริญกำลังเปลี่ยนแปลง” ข้อมูล Bangkok Index 2025 จัดให้ภาษีเจริญเป็นเขตน่าอยู่ อันดับ 18 จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ขยับขึ้นถึง 23 อันดับจากปีก่อน
“สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุด คือคะแนนด้านสวัสดิภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยขึ้น น่าอยู่ขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนแต่ผมเชื่อว่า อันดับ 18 ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทาง เพราะภาษีเจริญยังมีโจทย์สำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อ ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การพัฒนาบริการสาธารณะใกล้บ้าน พื้นที่สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ทางเท้า แสงสว่าง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกชุมชน”นายกฤษฏ์ กล่าว
นายกฤษฏ์ ยังระบุว่า หลายเรื่องที่เราเห็นเป็นรูปธรรมในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันโรงพยาบาลแห่งใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ปัญหาน้ำท่วม การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ และการดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นรากฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ นอกจากนี้ภาษีเจริญพิสูจน์แล้วว่า "เป็นไปได้" และหากเราไม่หยุดพัฒนา ภาษีเจริญจะก้าวไปได้ไกลกว่านี้อีกมาก
“ กฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา ขออาสาเป็นตัวแทนของทุกท่าน เดินหน้าต่อจากสิ่งที่ทำมา และผลักดันให้ภาษีเจริญเป็นเขตที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เพราะอนาคตของภาษีเจริญ ไม่ควรหยุดอยู่แค่อันดับที่ดีขึ้น แต่ต้องเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน 28 มิถุนายน นี้ เลือก กฤษฏ์ เบอร์ 9 เพื่อชาวภาษีเจริญ” นาย กฤษฏ์ กล่าวย้ำ