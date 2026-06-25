กกต.เตือนห้ามขายแจกเลี้ยงสุรา เลือกตั้งกทม.และพัทยา ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเสาร์นี้ถึง 6 โมงเย็น 28 มิ.ย.

กกต. เตือน ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. และนายกเมืองพัทยา - สมาชิกสภาเมืองพัทยา ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันเสาร์ จนถึง 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน มีโทษทั้งปรับและจำคุก
วันนี้ (25มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. และนายกเมืองพัทยา - สมาชิกสภาเมืองพัทยา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
โดยในเขตกรุงเทพมหานครและเขตเมืองพัทยา ห้ามมิให้ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในพื้นที่เขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2569) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (วันที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น.)
ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สำนักงาน กกต. จึงขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม