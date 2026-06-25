กกต.เชิญชวนใช้แอปฯ “ทางรัฐ” อำนวยความสะดวกเลือกตั้ง กทม.-พัทยา แสดงตัวตน-แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ

กกต. แจงแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” อำนวยความสะดวกการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. และ นายกเมืองพัทยา -สมาชิกสภาเมืองพัทยา
วันนี้ (25 มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัล โดยสามารถใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน และแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงหลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2569
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง และสนับสนุน การใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม