“อัครแสนคีรี”ไม่ติดใจโอนงบฯ แต่ขอถามนายกฯ เอาไปทำอะไร วอนช่วยเกษตรกร ฝนทิ่งช่วง ทุ่งนาจัดแข่งบอลโลกได้สบาย

“อัครแสนคีรี” อภิปรายร่าง พ.ร.บ.โอนงบ ไม่ติดใจโอนหมื่นล้าน แต่ขอถามนายกฯ เอาไปทำอะไร วอนช่วยเกษตรกรด้วย หลังฝนทิ้งช่วง ทุ่งนากลายเป็นสนามหญ้า จัดแข่งบอลโลกได้สบาย ลั่นถ้าเอาไปใช้ไม่คุ้มค่า พร้อมตรวจสอบ
วันที่ 25 มิ.ย.นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ เขต 7 พรรคกล้าธรรม อภิปรายร่างพ.ร.บ.โอนงบ 69 ว่า สาระสำคัญของการโอนงบ ไปตั้งเป็นงบกลาง จำนวนเงิน 10,328,065,100 บาท คือจะตัดงบของแต่ละหน่วยงานไปกองเป็นงบกลาง ซึ่งกำกับโดย นายกรัฐมนตรี ตนไม่ได้สงสัยในรายละเอียดว่า ตัดจากไหนไปทำอะไร แต่สิ่งที่ตนอยากฟัง ท่านนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ชี้แจง นั่นคือว่า รัฐบาลจะนำเงิน 10,000 ล้านบาทนั้น ไปทำอะไรมากกว่า และที่สำคัญ หากหน่วยงานแต่ละหน่วยโดนตัดออกไปเป็น 10,000 ล้าน ตนอยากได้ยินคำยืนยันจากท่านนายกฯ ว่าเงินที่ถูกตัดโอนไปเหล่านี้ จะกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานที่โดนโอนงบประมาณ หรือไม่
ถ้ารัฐบาลคิดว่าจะรีดไขมันส่วนเกิน โดยนำงบประมาณเหล่านั้นที่ไม่มีความจำเป็นในขณะนี้ ไปตั้งเป็นงบกลาง ในการกำกับดูแล ของท่านนายกรัฐมนตรี
”ผมอยากจะฝากถึงท่านนายกฯ และรัฐบาล ให้นำงบประมาณเหล่านี้ ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร และคนรากหญ้าด้วย“
เพราะล่าสุดผมเดินทางกลับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทราบมาว่าตอนนี้ภาคอีสานหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ อยู่ในช่วงฝนทิ้งช่วง ซึ่งไม่มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวันแล้ว
”ผมกลับบ้านผมที่จังหวัดชัยภูมิมาล่าสุด เกษตรกรต่างพากันบ่นว่า ฝนไม่ตก หว่านข้าวไป ตอนนี้ข้าวเริ่มเหี่ยวตายแล้ว ต้นข้าวที่พวกเขาปลูกเอาไว้ แทบไม่ต่างอะไรกับต้นหญ้า นาข้าวตอนนี้มีสภาพไม่แตกต่างจากสนามหญ้า ดินกรอบหมดแล้ว สภาพแบบนี้จัดแข่งฟุตบอลโลกได้สบาย ไม่ต้องลงทุนปลูกหญ้าให้เสียแรง น้ำมัน ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ค่ากิน ค่าอยู่อาศัย ปัจจัย 4 แพงยิ่งกว่าราคาหุ้น IPO ของบริษัท Space X ของนาย Elon Musk เสียอีก
"เพราะฉะนั้น ตนจึงอยากฟังคำชี้แจงจากท่านนายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐบาล ว่าเงิน 10,000 ล้านบาท ท่านจะเอาไปใช้ทำอะไร ถ้านำไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ตนและพี่น้องสมาชิกพรรคกล้าธรรมไม่ติดขัด และยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของท่าน ถึงแม้ว่าเราจะยังทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน แต่ถ้าท่านนำไปใช้ในทางที่ไม่คุ้มค่าพวกเราพร้อมตรวจสอบครับ" นายอัครแสนคีรี กล่าว