พรรคส้มพร้อมชำแหละงบปี 70 กระทรวงดีอี พบได้เพิ่มกว่า 30% จับตางบ AI เพิ่มทุกกรมอย่างน่าตกใจ

ปชน.เตรียมถลกงบ DE หลังได้งบปี 70 เพิ่มกว่า 30% จับตางบ AI เพิ่มทุกกรมอย่างน่าตกใจ ชี้คงเป็น AI จริงๆ ไม่ใช่ยุคแอปพลิเคชั่นเหมือนปีที่แล้ว
วันที่ 25 มิ.ย.ที่อาคารรัฐสภา นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี70 ว่า ในส่วนที่เป็นงบดิจิทัล เราได้เตรียมอภิปรายไว้ แต่คงไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของ TH-AI Passport อย่างเดียวขอย้ำว่าโครงการนี้เป็นเงินนอกงบประมาณ แต่ยังมีโครงการไอที ที่ยังอยู่ในงบประมาณอีกเยอะ โดยทางพรรคประชาชนได้เตรียมการอภิปรายไว้แล้ว
เมื่อถามว่าพบความผิดปกติในงบปี 70 อย่างไรบ้าง นายอิสริยะ กล่าวว่า อย่างที่เขาออกไปแล้วว่ากระทรวงที่ได้งบเพิ่ม ที่มีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดคือกระทรวง ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประมาณ กว่า 30 % แต่ถ้ามองในแง่ดีประเทศก็มีการลงทุนเรื่องไอทีซึ่งถือเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว แต่ในรายละเอียด คงต้องรอดูและติดตามในวันอภิปรายงบประมาณ
ขณะที่นายการุณ พลเทียนสุวรรณกล่าวเสริมว่าขอให้รอดูงบแต่ละกระทรวง และทุกกรมจะมีงบ AI เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ซึ่งถือเป็นยุค AI จริงๆจากเมื่อสมัยที่แล้วเป็นยุคแอพพลิเคชั่น ดังนั้นขอให้ติดตามดูว่าผิดปกติ และน่าติดตามแค่ไหน กับภาษีของประชาชนที่เอามาละลายกับ AI
นอกจากนี้ นายการุณพล ยัฃกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สภาผู้แทนราษฎร) ที่มี นายอลงกต มณีกาศ สส.พรรคภูมิใจไทยเป็นประธาน และมีการประชุมกันช่วงเช้าวันนี้ ว่า ตอนแรกทางกมธ.ได้เชิญผู้ที่ได้รับสัญญาจากกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาชี้แจงรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ด้านไอทีมาสอบถามแต่สุดท้าย บริษัทที่ได้สัญญาไม่มา ทั้งที่ตอนแรก จากที่ได้ส่งหนังสือไปเชิญ บอกว่ายินดีมาชี้แจง แต่ก็ไม่มา ดังนั้นในที่ประชุมวันนี้จึงมีหน่วยงานเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับ ไอที มาตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ว่าใน TOR เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่ภาครัฐเขียน แล้วจะเกิดขึ้นจริงภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บอกหรือไม่