“ภาวุธ“ โผล่สภาครั้งแรกหลังมีชื่อโยง Forex ยันไม่ลาออก ข้อมูลครบเมื่อไหร่พร้อมแจง DSI ย้ำเป็นแค่ผู้เทรดไม่ไช่ผู้ชักชวนลงทุน

“ภาวุธ“ ปรากฏตัวสภาครั้งแรกในรอบ 1 สัปดาห์ หลังมีชื่อพัวพันคดี Forex ยันหลายรอบไม่ได้ทำธุรกิจสแกมเมอร์-ชวนลงทุน เผยหายเข้ากลีบเมฆ เหตุไปขอประวัติการเงินจากธนาคาร ลั่นไม่ลาออก ข้อมูลครบเมื่อไหร่ เข้าแจง DSI แน่ ขออนุญาตไม่ตอบปมบริษัทพี่สาว “ธนาธร” บอกเป็นเรื่องทางคดี แจงคลิปโผล่ แค่ถูกสัมภาษณ์ หลังเข้าคลาสเรียน ยันเป็นแค่ผู้เทรด ไม่ได้เชิญชวน
วันนี้ (25 มิ.ย.69) นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เดินทางเข้ามาร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ 1 สัปดาห์ หลังจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ผิดกฎหมาย จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ว่า ก่อนอื่นตนขอย้ำก่อนว่า ตนไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสแกมเมอร์ และ Forex รวมถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ หรือธุรกิจอาชญากรรมข้ามชาติ หรือชักชวนใครมาลงทุนก็ไม่ได้ทำ ถ้าเห็นตามข่าวคือ ตนเป็นคนเทรดเพียง 1 คน ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น มีการประกาศชื่อตนเองออกมา ต้องยอมรับว่า ในอดีตเคยเป็นนักธุรกิจ ไม่เคยยืนอยู่แล้วมีคนมาประกาศว่า “คุณเป็นผู้ต้องสงสัย”
“ผมก็ เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นกับเรา พอเราเริ่มเห็นว่า DSI เริ่มมีการตั้งข้อสงสัยผม ผมก็เริ่มกลับไปดูว่า เกิดอะไรขึ้น ได้กลับไปตรวจสอบข้อมูล ไปดูข้อมูลในธนาคารทั้งหมดว่า เกิดอะไรขึ้น แต่อย่างที่ทราบกันดีว่า ข้อมูลในธนาคารกดดูย้อนหลังได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น ผมก็มีหลายธนาคาร ดังนั้นบางธนาคาร ต้องเดินไปที่สาขา แล้วขอข้อมูล ซึ่งต้องขอข้อมูลย้อนหลังเกือบ 5 ปี ซึ่งทางธนาคารบอกว่า ต้องเอาเรื่องเข้าสำนักงานใหญ่ ต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน ฉะนั้นข้อมูลก็ไม่ครบ ผมก็ไม่กล้าออกมาพูด เราอยากให้ครบก่อนเลย ออกมาพูด เราจะได้เตรียมข้อมูลนี้ไปชี้แจงกับ DSI นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมถึงใช้เวลาไปสักพัก“ นายภาวุธ กล่าว
เมื่อถามว่า ตอนนี้ข้อมูลครบถ้วนแล้วใช่หรือไม่ นายภาวุธ กล่าวว่า ตอนนี้จริง ๆ ข้อมูลก็ยังไม่ครบ เพราะบางธนาคารใช้เวลานานมาก ตนก็รออีกนิดหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลครบ ตนจะเข้าไปพบกับ DSI แบบเร็วที่สุด เพื่อจะชี้แจง ซึ่งมั่นใจว่า ไม่ได้ผิดอะไร ข้อมูลที่เห็นก็เป็นการเทรด ต้องยอมรับว่า ตนเป็นคนหนึ่งที่เทรดทองคำ ซื้อ-ขายทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์ม พร้อมย้ำว่า ไม่เกี่ยวข้องกับคดี Forex และสแกมเมอร์
เมื่อถามว่า จำนวนเงินที่โอนเข้ามา 28 ล้านบาท 14 ครั้ง ได้ตรวจสอบแล้วหรือยังว่า มาจากไหน นายภาวุธ กล่าวว่า ตัวเลขยังมาไม่ครบทุกธนาคาร เดี๋ยวพอมีตัวเลขครบแล้ว ตนจะทำเรื่องเข้าไปชี้แจงกับ DSI อีกครั้งหนึ่ง ขอให้รอ
เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่พอแล้วเทรดแล้ว ตัวเลขที่ออกมาเป็นจุดทศนิยม ทำให้ไม่ตรงกับยอดจริง นายภาวุธ กล่าวว่า ตนก็เลยสงสัย และคิดว่า ต้องเอาข้อมูลมาให้ดูก่อน แล้วนำมาชนกันกับทาง DSI พอเรายังไม่เห็นข้อมูลครบ กลายเป็นว่า เรายังไม่กล้าเข้าไปคุย แต่ถ้าเราดูแล้ว ก็คือ ตัวเลขการเทรดปกติ ซึ่งตอนนี้ตนก็ไม่ได้เทรดมานานแล้ว เพราะก็เจ๊งเหมือนกัน
เมื่อถามว่า ได้ตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ว่า ที่มาของเงินมาจากไหน นายภาวุธ กล่าวว่า ขอให้รอดีกว่า ข้อมูลยังไม่ไม่ครบ ยังไม่กล้าพูดอะไร แต่อยากให้มั่นใจว่า ตนเป็นแค่คนเทรดคนหนึ่ง ซึ่งในประเทศไทยก็มีคนเทรดเต็มไปหมด ถ้าไปดูตามออนไลน์ จะเห็นว่า การเทรดเป็นเรื่องปกติมาก เพียงแต่วันนี้อาจจะมีช่องว่างทางกฎหมาย ที่ทำให้ผู้ให้บริการที่เป็น ”โบรกเกอร์“ ยังไม่มีใบอนุญาต
เมื่อถามว่า มองเรื่องการเปิดคลิป โปรโมต QRS Global 1 ใน 4 โบรกเกอร์ Forex แถมโชว์รางวัลสะสมแต้มแลกทริปฝรั่งเศส นายภาวุธ กล่าวว่า เวลาเราเทรด เราก็ต้องหาความรู้ ตนจึงไปเรียนคลาสต่าง ๆ ซึ่งพอเรียนแล้วเขาก็มาสัมภาษณ์ว่า มีประสบการณ์อย่างไรบ้าง ลักษณะของคลิปจะเป็นลักษณะที่ตนเล่าประสบการณ์ พร้อมย้ำว่า ตนไม่ได้เชิญชวน
”ผมไม่ได้พูดว่า เฮ้ย ทุกคน มาเทรดกันดีกว่า ไม่มีเลย ผมเล่าว่า ผมเทรดเป็นอย่างไร ได้ความรู้อะไร ผมเล่าแค่นี้ ฉะนั้นหลายคนจะตีความว่า ผมไปเชิญชวน ย้ำว่า ไม่ได้เชิญชวน ขณะเดียวกันที่มีการบอกว่า แลกของได้ ก็เหมือนกับเราไปซื้อของตามร้านค้าต่าง ๆ สะสมแต้มได้ ซึ่งการเทรด ก็มีระบบแต้มสะสม ผมก็แลกของมาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ผมคนเดียว วันนั้นมีคนเป็นสิบ ๆ คน ที่สัมภาษณ์ ผมก็ตกใจว่า ทำไมมีผมอยู่คนเดียวที่ออกมากลายเป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้ ผมอยู่ในสถานะผู้เทรด“ นายภาวุธ กล่าว
เมื่อถามว่า จะต่อสู้คดีอย่างไรหาก DSI ตั้งข้อกล่าวหา จะลาออก สส.หรือไม่ นายภาวุธ กล่าวว่า วันนี้ตนยังเป็นผู้ต้องสงสัย หน้าที่ของตนคือ ต้องเข้าไปชี้แจง ซึ่งเราเน้นความโปร่งใสอยู่แล้ว ตามนโยบายพรรคประชาชน ที่มีข่าวว่า ตนจะลาออกจากพรรค ยืนยันว่า ยังไม่ออก ยังไม่หนีไปไหน มั่นใจได้เลยว่า เราพร้อมเข้าสู่กระบวนการ
เมื่อถามย้ำว่า จะไม่ลาออกใช่หรือไม่ หากมีการตั้งข้อกล่าวหา นายภาวุธ กล่าวว่า ต้องดู วันนี้ตนยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเฉย ๆ มั่นใจว่า ไม่ได้ทำอะไรผิด เพราะตนเป็นแค่ผู้เทรด
เมื่อถามว่า มีการขุดประวัติบริษัท พบว่า มีความเชื่อมโยงกับบริษัทพี่สาวนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายภาวุธ รีบปฎิเสธทันทีว่า เรื่องบริษัทเป็นเรื่องที่ตนต้องชี้แจงกับ DSI ดังนั้นอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ที่จะมาชี้แจงตรงนี้ พร้อมยืนยันว่า ตนยังทำหน้าที่ สส.ยังเต็มที่