"หมอวรงค์" ซัดเผด็จการสภาปิดไมค์ ยันชำแหละปม TH-AI Passport คือภาษีประชาชน หอบหลักฐานยื่น ป.ป.ช.พรุ่งนี้

"หมอวรงค์" โวยถูกปิดไมค์กลางสภา ซัด เผด็จการรัฐสภา ชี้ สิ่งที่อภิปรายเป็นภาษีประชาชน ปม TH-AI Passport เข้าข่ายล็อกสเปกเอื้อเอกชน เตรียมหอบหลักฐานยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบพรุ่งนี้
วันนี้(25 มิ.ย.) น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดี แถลงข่าวถึงกรณี ถูกปิดไมค์ไม่ให้อภิปรายการใช้งบประมาณในโครงการ TH-AI Passport ว่า นี่คือเผด็จการรัฐสภา วันนี้ตนพูดได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งและถูกปิดกั้น และถือเป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์นี้ จึงขอมาแถลงต่อสื่อมวลชน พร้อมนำหลักฐานมาชี้ให้เห็นว่าโครงการ TH-AI Passport คือโครงการที่เอื้อประโยชน์ ล็อกสเป็กให้กับบริษัท plan B หัวใจสำคัญในเรื่องนี้คือ TOR ที่มีการบังคับเรื่องจอLED ในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งย้อนแย้งกับสิ่งที่ปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ(DE) ที่เคยบอกว่าจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้
นพ.วรงค์ชี้ข้อสังเกตว่า จอ ที่สมบูรณ์แบบตามTOR มีเพียง7-11เท่านั้น และจอเหล่านี้ถูกบริหารโดยบริษัทPlan B จึงมองว่าการออกTORเป็นการออกมาเพื่อประโยชน์และล็อกสเป็กให้กับบริษัทดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ตนไม่ได้กล่าวหาบริษัทPlan B แต่กล่าวหาข้าราชการที่ออกประโยชน์ให้กับบริษัทเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถประมูลโครงการนี้ได้ และแม้จะมีสัญญาแนบท้ายว่าใช้รายเดือนก็จ่ายรายเดือน แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะล็อกสเป็กโกงมาตั้งแต่แรก และถึงแม้จะไม่ต้องโฆษณาผ่านจอร้านสะดวกซื้อแล้ว แต่ก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องของความโปร่งใส
นพ.วรงค์กล่าวว่าแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี จะยืนยันว่าไม่รับรู้ เรื่องการร่างTORเพราะเป็นเรื่องของราชการ แต่ตนมีหลักฐาน และการอภิปรายในสภาเพื่อเชื่อมโยงกันให้เห็น ตนได้เตือนแล้วหากรัฐบาลและรัฐมนตรีไม่สนใจ ก็อยากให้จำโครงการรับจำนำข้าว ที่ตนเคยอภิปรายในสภาแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงได้ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ศาลเชื่อการอภิปรายในสภา และตัดสินว่านายกฯรายนั้นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้นเรื่องนี้ก็เช่นกัน วันนี้ตนถูกปิดปากในสภา และเชื่อว่าศาลจะรับฟังคนที่ถูกปิดปาก
“ รัฐมนตรีจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ ถ้ายังเดินหน้าต่อท่านจะถูกข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตและการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี ไหนว่าต้องการปราบทุจริต ถ้าหากท่านจะปราบทุจริต คนในพรรคของท่านต้องเปิดพื้นที่สภาให้มีการตรวจสอบให้โปร่งใสบ้านเมืองจะสะอาดขึ้น เพราะผมตั้งใจที่จะมาเก็บกวาดสภา ทำความสะอาดประเทศ แต่ถ้าท่านตั้งใจจะปราบคอร์รัปชั่น แต่ปากพูดอย่างทำอีกอย่าง นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น “น.พ.วรงค์กล่าว
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทุกอย่างจบและชัดเจน พรุ่งนี้เวลา 10:30น. ตนจะเดินทาง ไปป.ป.ช. เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่ตนและทีมงานทำการสืบค้น และTOR ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเพียงพอต่อการพิจารณา