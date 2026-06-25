“แม่เลี้ยงติ๊ก” รับเรื่องร้องสอบ 4 โบรกเกอร์ Forex เส้นทางการเงิน “ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” เหตุสัมพันธ์ใกล้ชิดบริษัท

“แม่เลี้ยงติ๊ก” รับเรื่องร้องเรียน สอบ 4 บ.โบรกเกอร์ Forex เส้นทางการเงิน “ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” เหตุสัมพันธ์ใกล้ชิดบริษัท “อี้ แทนคุณ-ทนายวิฑูรย์” จี้ออกมาตรการป้องกันความเสี่ยงประชาชน หลังพบผู้เสียหายแล้ว
วันที่ 25 มิ.ย. 2569 ที่รัฐสภา นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเงินการคลัง คนที่ 1 สภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องร้องเรียนจากนายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม และนายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความ เพื่อขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับ โบรกเกอร์ Forex และเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายคน หลังจากนี้กรรมาธิการจะไปหารือกันว่าจะเชิญหน่วยงาน และบุคคลใดเข้ามาชี้แจงบ้าง
โดยนายแทนคุณ กล่าวว่า ขอให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ หรือ Forex เพราะมีผู้ที่ถูกให้หลอกลวงลงทุนจากโบรกเกอร์ที่ผิดกฎหมายหลายคน และธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับ ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ได้และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้ตรวจสอบขยายผลไปยังกลุ่มมิจฉาชีพและ สแกมเมอร์ ที่ใช้ช่องทางดังกล่าวฟอกเงิน ส่งผลต่อระบบการเงินการคลัง ของประเทศไทย
โดย DSI ยังได้อายัดทรัพย์สินมีทั้งนักการเมือง ศิลปิน อย่างนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ อดีตนักแสดง ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ดังกล่าว ปัจจุบันมีความเสียหายหลาย 1,000 ล้านบาท และ DSIรับเป็นคดีพิเศษ และจะแจ้งข้อกล่าวหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วย เนื่องจากพบพฤติกรรมที่โฆษณาชวนเชื่อ แม้จะกล่าวอ้างว่า ไม่ได้มีการชักชวน แต่เมื่อมีการหลอกลวงทำให้เสียหาย ก็จะเข้าข่ายความผิด ซึ่งตนเห็นว่าควรพิจารณาฐานความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนด้วย ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ พร้อมขอให้กรรมาธิการหามาตรการคุ้มครองผู้เสียหาย เช่น มาตรการติดตามเส้นทางการชำระเงิน ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการลงทุนในต่างประเทศ และเหตุใดประชาชนโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรณีนี้ และรัฐบาลมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงของประชาชนเพียงพอหรือไม่ หากแพลตฟอร์มต่างประเทศถูกขึ้นบัญชีเตือนในต่างประเทศ แต่คนไทยยังสามารถเข้าถึงได้
ขณะที่ นายวิฑูรย์ ทนายความซึ่งเป็นตัวแทนผู้เสียหายระบุว่าโบรกเกอร์ 4 บริษัท ประกอบด้วย HFM ,QRS โกลบอล ,Gfox , Eterwealth และเสนอว่าให้ติดตามอีก 1 แห่งเพิ่มคือ IQ option ที่มีการเทรดในลักษณะการพนัน ที่รัฐบาลยังไม่มีการตรวจสอบ โดยเสนอแนะ กมธ. ศึกษาเกี่ยวกับระบบชำระเงิน เพราะนโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและ ปปง.กำหนดไว้ ในการตรวจสอบบริษัทที่เป็นนายหน้า ที่อาจจะมีการดำเนินธุรกิจไม่ตรงกับที่จดทะเบียน