สภาประกาศแต่งตั้ง ‘เพียงพนอ บุญกล่ำ’ นั่งที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาผู้แทนราษฎร ได้ออกประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง โดยระบุว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ตามความในมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น อาศัยอำนาจตามในมาตรา 92(7) และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 จึงแต่งตั้งน.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ เป็นที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป