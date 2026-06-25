”อนุทิน“ เสนอร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯ จากดครงการทำไม่ทัน-ชะลอได้ ไปเพิ่มงบกลางสำรองฉุกเฉินรับมือวิกฤติ

”อนุทิน“ เสนอร่าง พ.ร.บ.โอนงบรายจ่าย 69 วงเงิน 10,328 ล้านบาท จากโครงการที่ดำเนินการไม่ทันหรือชะลอได้ ไปเพิ่มงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น อ้างรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติ และเหตุเร่งด่วนช่วงปลายปีงบประมาณ หลังงบสำรองเดิม 99,000 ล้านบาทไม่เพียงพอ
วันนี้(25 มิ.ย.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แถลง เสนอหลักการและเหตุของร่างดังกล่าว ว่า เพื่อให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2569 ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 10,328 ล้านบาท โดยเป็นความจำเป็นเพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหา ฟื้นฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤติการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม จากปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งนี้การโอนงบดังกล่าวมีวัตถุประสงสำคัญ คือ เพื่อให้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาคามมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในช่วงปลายปีงบประมาณ 2569 และเพื่อเป็นเครื่องมือบริหาราชการแผ่นดินให้ทันต่อสถานกาารณ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประโยชน์สูงสุด
“ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณนั้นสอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ และให้การบริหารงบประมาณ 2569 มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถให้แก้ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้งบรายการที่นำมาจัดทำร่างพ.ร.บ. โอนงบประมาณ มาจากงบรายจ่ายประจำทุกรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ไม่มีข้อผูกผัน หรือสามารถชะลอข้อผูกผันได้ 2 มิ.ย. อาทิ งบสัมมนา งบฝึกกอบรม งานประชาสัมพันธ์ งบเดินทางราชการต่างประเทศ และงบรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย เช่น รายการปีเดียว รายการผูกผันงบประมาณที่ไม่สามารถประกวดราคาหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน 2 มิ.ย. หรือรายการที่พิจารณาแล้วหมดความจำเป็น ต้องการยกเลิก หรือชะลอได้ ไม่เกิดความเสียหายกับราชการ หรือเบิกจ่ายไม่ทันปี2569” นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทินกล่าวต่อว่ารัฐบาลคำนึงการบริหารงบรายจ่ายช่วงไตรมาส3 และไตรมาส4 ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จำเป็น ให้การบริการสาธารณภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับสังคม รวมถึงสร้างงานและรายได้ระดับพื้นที่ และรายจ่ายตามข้อผูกผันที่สามารถดำเนินการได้ต่อไป บนพื้นฐานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้งบที่จัดทำร่างพ.ร.บ.โอนงบ จำนวนน 10,328 ล้านบาท แบ่งเป็น งบรายจ่าย จำนวน 9,039 ล้านบาท และงบบบูรณาการ จำนวน 1,288 ล้านบาท
“เมื่อร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯ มีผลใช้บังคับ หน่วยรับงบประมาณสามารถขอรับการจัดสรรงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น เพื่อนำไปทำภารกิจที่เร่งด่วน ฉุกเฉินหรือจำเป็น ได้ตามระเบียบบริหารงบกลางเงินสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รัฐบาลหวังว่า สส. จะสนับสนุนและรับหลักการร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อให้รัฐบาลนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้เรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน ด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศชาติ” นายอนุทิน กล่าว