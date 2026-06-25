สภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

“โสภณ” นำคณะสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร 15 วัน อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”
วันที่ 25 มิ.ย. 2569 สภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร 15 วัน ณ อาคารรัฐสภา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
สภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร 15 วัน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และบุคลากรของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมในพิธี
โดยก่อนเริ่มพิธี ประธานรัฐสภาได้เข้ามาตรวจความเรียบร้อยและได้พูดคุยกับผู้บริหารและข้าราชการโดยกล่าวถึงหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน
โอกาสนี้ ประธานรัฐสภาถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีได้ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ ประธานสงฆ์นำเจริญจิตภาวนา อุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา 1 นาที พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง 10 รูป อนุโมทนา ก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำรับพร กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา นำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูป และประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์