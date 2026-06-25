รัฐบาลปลื้ม เกาะสมุยคว้าอันดับ 1 Best Islands ตอกย้ำจุดหมายท่องเที่ยวระดับโลก

“เกาะสมุย” คว้าอันดับ 1 "Best Islands" จาก Travel + Leisure Luxury Awards 2026 ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของ “เกาะสมุย” จังหวัดสุราษฏร์ธานี คว้าอันดับ 1 ในหมวดเกาะที่ดีที่สุด หรือ "Best Islands" ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในรางวัล Travel + Leisure Luxury Awards 2026 นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้า ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้ง สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า นอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุด (Best Islands) แล้วสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆ ในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จ ได้แก่ 1.รางวัลสนามบินที่ดีที่สุด (Best Airports) ท่าอากาศยานนานาชาติต่างๆ (Samui International Airport) : คว้าอันดับที่ 2 ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาค เป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้น ชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสาร 2. รางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Beach + Island Resorts in Thailand) โรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยพาเหรดติดอันดับท็อป 10 มากถึง 5 แห่ง ตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ ได้แก่ Cape Fahn Hotel, Koh Samui – คว้าอันดับที่ 2 , Four Seasons Resort Koh Samui – คว้าอันดับที่ 5 , Kimpton Kitalay Samui – คว้าอันดับที่ 7 , Anantara Lawana Koh Samui Resort – คว้าอันดับที่ 8 และ Centara Reserve Samui – คว้าอันดับที่ 9
“รัฐบาลพร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะ โดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ควบคู่ไปกับความยั่งยืน การยกระดับความปลอดภัย และการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางอากาศสู่เกาะต่างๆ ในฝั่งทะเลอันดามันตลอดจนขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism) สนับสนุนแนวทางการท่องเที่ยวรายเกาะ ให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและส่งต่อทรัพยากรให้คนรุ่นต่อไป”นางสาวพลอยทะเล กล่าว