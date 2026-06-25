"ปกรณ์" เผย ก.พ.ร.ส่งร่าง กม.แยกกระทรวงท่องเที่ยวออกจากกีฬาฯ แล้ว คาดชง ครม.เดือนสิงหาฯ ประกาศใช้ในปีนี้

"ปกรณ์" เผย ก.พ.ร.ส่งร่างกฎหมายแยกกระทรวงท่องเที่ยวออกจากกีฬาไปรวมวัฒนธรรมแล้ว คาดชง ครม.ไม่เกิน ส.ค.-ประกาศใช้ปีนี้
วันที่ 25 มิ.ย. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวถึงคืบหน้าร่างกฎหมาย ปรับโครงสร้างแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการงานกีฬา โดยนำภารกิจด้านท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม ว่า ร่างกฎหมายเสร็จแล้ว และวานนี้ (24 มิ.ย.69) ก.พ.ร. นำร่างกฎหมายนี้ ส่งต่อให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปเวียนสอบถามความเห็นเรื่องการบริหารกับ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วง ก.ค. หรือ ส.ค.นี้
จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ฉะนั้นหากเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิม คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี 2569
นายปกรณ์ ยอมรับว่า การทำกฎหมายไม่ยาก แต่เรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบคือการแบ่งโครงสร้างองค์กรและบุคลากรตามภูมิภาคต่างๆ ฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ