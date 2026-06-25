รัฐบาลเร่งติดตามปลาหมอคางดำชายฝั่งบางสะพาน สั่งกรมทะเลขยายผลสำรวจ–วางมาตรการป้องกันผลกระทบ

รัฐบาลเร่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำชายฝั่งบางสะพาน สั่งกรมทะเลขยายผลสำรวจ–วางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศทะเล
วันนี้ (25 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน เพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน ภายหลังได้รับแจ้งว่าพบปลาหมอคางดำบริเวณใกล้ท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเร่งประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบอย่างเป็นระบบ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดที่ได้รับแจ้ง ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 1 ไมล์ทะเล และมีความลึกประมาณ 12 เมตร ไม่พบปลาหมอคางดำในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามชาวประมงและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พบว่าปลาหมอคางดำได้แพร่กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งในพื้นที่ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ขยายผลสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงจำนวน 4 จุด
ผลการสำรวจพบปลาหมอคางดำใน 3 จุด และไม่พบในอีก 1 จุด ซึ่งเป็นพื้นที่แนวปะการังใกล้ชายฝั่ง โดยการสำรวจความหนาแน่นของประชากรปลาหมอคางดำในพื้นที่ตัวอย่าง พบเฉลี่ย 61 ตัวต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร มีความยาวลำตัวเฉลี่ย 13.40 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 68.60 กรัม และพบตัวที่มีน้ำหนักสูงสุดถึง 315 กรัม นอกจากนี้ ยังพบว่าปลาหมอคางดำอาศัยร่วมกับสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิด จึงจำเป็นต้องติดตามผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างใกล้ชิด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเฝ้าระวังและติดตามการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำข้อมูลจากการสำรวจมาประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่ง
“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการ ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและชาวประมง หากพบปลาหมอคางดำหรือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่ง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” นางสาวลลิดา กล่าว