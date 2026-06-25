ปราบพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก จับเจ้ามือ 135 ล้าน ผู้เล่น 1,363 คน เงินหมุนเวียนรวม 3,371 ล้านบาท

รัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ ช่วงฟุตบอลโลก 2026 จับเว็บพนันแล้ว 388 URL เจ้ามือ 135 ราย ผู้เล่น 1,363 ราย พบเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,371 ล้านบาท
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ปราบปรามสแกมเมอร์ และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้น ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์ บัญชีม้า รวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาด
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ผลการดำเนินการมอนิเตอร์ และตรวจสอบเเว็บพนันออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มิถุนายน 2569 สามารถจับกุมเว็บพนันฟุตบอลโลก จำนวน 388 URL เจ้ามือ จำนวน 135 ราย และผู้เล่น จำนวน 1,363 ราย พบเงินหมุนเวียนจำนวนมากถึง 3,371,457,177 บาท พร้อมเดินหน้ายกระดับในการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2569 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยจะดำเนินการจับกุมเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฎอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลเดินหน้าป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหาย กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการสอดส่อง ตรวจสอบ กลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์ พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิด เพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงิน หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ: โทร 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง