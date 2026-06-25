“วรศิษฎ์” เตรียมถกสางทุจริตสอบท้องถิ่น แจงชะลอคำสั่งบรรจุ 1 ก.ค.ไม่กระทบบรรจุก่อนหน้า แยกคนสอบได้-ทุจริต

รมช.มหาดไทยเตรียมประชุมส่วนกลาง สางปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่น แจงชะลอคำสั่งบรรจุ 1 ก.ค. ไม่กระทบบรรจุก่อนหน้า ต้องแยกคนสอบได้-ทุจริต คาดต้องใช้เวลาตรวจสอบ ชี้ขยายผลต่อแน่ ชิงลาออกไม่มีผล หากผิดถูกดำเนินคดี
วันที่ 25 มิ.ย.นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีคำสั่งชะลอบรรจุ และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ในวันที่ 1 กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัด นอกจากนี้สังคมยังตั้งข้อสงสัย เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านั้น จะมีการดำเนินการอย่างไร กล่าวว่า คำสั่งชะลอเป็นของสถ. ที่ออกมาเมื่อวาน ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมส่วนกลาง ซึ่งต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไร และอีกส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ แต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้ คือ เร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุด เพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองออกมา แล้วแยกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาด้วยเช่นกัน เพื่อจะได้จัดการถูกว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้คนที่สอบได้ด้วยความสามารถ ตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาด้วยตนเอง เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์เขา
เมื่อถามว่าเบื้องต้นมีการกำหนดกรอบไประยะเวลา ก่อนคัดบุคคลที่สอบได้ด้วยตนเอง และบุคคลที่มีการทุจริตเข้ามา ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน 7 วัน แต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลา เพราะต้องการทำการตรวจอย่างละเอียด เพราะหากผิดพลาดไปจะกระทบสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์ แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด
ส่วนจะมีการขยายผลเพิ่มเติมอย่างไรนั้น นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า พฤติกรรมตอนนี้ทีมที่ตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการณ์แล้ว ว่าขบวนการมีลักษณะอย่างไร และมีวิธีการที่จะตรวจสอบว่า ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการทุจริตครั้งนี้บ้าง ส่วนรายละเอียดขอให้ทีมตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการ ย้ำว่าต้องขยายผลต่อ เชื่อว่าในส่วนที่ ป.ป.ช.เข้าไปตรวจเจอ ก็จะสามารถขยายผลต่อไปได้
ขณะที่เริ่มมีการข่มขู่ มีการยิงบ้าน จ.พัทลุง จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างไร นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า โดยส่วนตัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดี และตนได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ว่าน่าจะมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหาย เพื่อเก็บข้อมูลแล้วจะมีการขยายผลในส่วนนี้
นอกจากพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว ที่สำคัญที่มีการเข้ามาจะมีการขยายผลไปพื้นที่อื่นด้วยหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า พื้นที่อื่นต้องมีการขยายผลจากชุดที่เราเจออยู่แล้ว เพราะมีการเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ขอไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นพื้นที่ใดบ้าง
เมื่อถามว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องบางคนชิงลาออกจะมีมีผลอย่างไรนั้น นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ไม่มีผล แม้จะมีการลาออกก็ไม่มีผล เพราะไม่เกี่ยวกับการลาออกหรือลาออก แต่เกี่ยวข้องคือเขาได้เข้าไปทำความผิดหรือไม่ ซึ่งหากได้เข้าไปทำความผิดแม้จะมีการลาออก ก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้ว