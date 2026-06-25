วราวุธ ลุยอุดรธานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อน “ONE MIND” ผนึกนวัตกรรมและเศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับ SME อีสานตอนบนสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก

อุดรธานี 19 มิถุนายน 2569: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มุ่งเปิดพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรคเชิงลึกเพื่อกำหนดกลไกสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก 7 หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการโรงงานและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจน SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงจากผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมกว่า 30 คูหา และบูทนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมอีก 10 คูหา
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม
ตระหนักถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของอีสานตอนบน การลงพื้นที่ในครั้งนี้ตั้งอยู่บนแกนหลักของนโยบาย “ONE MIND” เพื่อรวมพลังทุกหน่วยงานสนับสนุนภาคธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตสิ่งแวดล้อมและสังคมสูงวัย
“ความมุ่งมั่นของผมและกระทรวงอุตสาหกรรม คือการเปลี่ยนความท้าทายเรื่องสิ่งแวดล้อมและกฎเกณฑ์คาร์บอนต่ำให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ภายใต้แนวคิด ONE MIND เราจะไม่แยกส่วนทำงานแต่จะบูรณาการทุกกรมเพื่อรับฟังเสียงของประชาชน (People Engagement) เร่งรัดการปรับปรุงกฎหมาย ที่ล้าสมัย (Legal Reform) และเดินหน้ากลไกใหม่อย่างกองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เพื่ออุดหนุนทุนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสีเขียวให้ SME ท้องถิ่นยกระดับสู่สากลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายวราวุธ กล่าว
สำหรับนโยบาย 4 เสาหลัก (4 Pillars) ที่กระทรวงฯ นำมาเน้นย้ำและขับเคลื่อนในเวทีรับฟังความคิดเห็น
ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) People Engagement การตั้งระบบช่องทางรวมทุกปัญหาอุตสาหกรรมและติดตามแก้ไขรายเดือน 2) Policy Execution วางเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
ชุมชน และยกระดับผ้าไทย/งานคราฟต์สู่แบรนด์พรีเมียม 3) Legal Reform ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนสัปดาห์ต่อสัปดาห์ และ 4) Minister's Passion สร้างระบบนิเวศสีเขียว ตลาดคาร์บอนเครดิต รองรับมาตรการกำแพงภาษี (CBAM) พร้อมทั้งกระตุ้นการทำ Re-skill และ Up-skill แรงงาน รองรับอุตสาหกรรมอนาคต
นอกเหนือจากเวทีสัมมนาเชิงนโยบายแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 1) งานมหกรรมรวมพลัง 3 มิติ พา SME ไทยโตยั่งยืน จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเท่าเทียม 2) ตรวจเยี่ยมบริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการบรรจุน้ำตาลทราย พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงอ้อยของชาวไร่อ้อยดีเด่นที่มีการนำพันธุ์อ้อยส่งเสริมของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ไปปลูกขยายพันธุ์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 3) ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเหมืองแร่โพแทชของ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC) ซึ่งแร่โพแทชเป็นแร่เศรษฐกิจสำคัญในการผลิตปุ๋ย โดยเน้นย้ำการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน และเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุล
ทั้งนี้ ข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะทั้งหมดจากการลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการอุดรธานีในครั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำไปประมวลผลเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริม คลี่คลายอุปสรรคทางธุรกิจ และสนับสนุนทุนนวัตกรรมอย่างตรงจุด เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป