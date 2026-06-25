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วราวุธ ลุยอุดรธานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อน “ONE MIND” ผนึกนวัตกรรมและเศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับ SME อีสานตอนบนสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุดรธานี 19 มิถุนายน 2569: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มุ่งเปิดพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรคเชิงลึกเพื่อกำหนดกลไกสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก 7 หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการโรงงานและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจน SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงจากผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมกว่า 30 คูหา และบูทนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมอีก 10 คูหา

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม
ตระหนักถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของอีสานตอนบน การลงพื้นที่ในครั้งนี้ตั้งอยู่บนแกนหลักของนโยบาย “ONE MIND” เพื่อรวมพลังทุกหน่วยงานสนับสนุนภาคธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตสิ่งแวดล้อมและสังคมสูงวัย

“ความมุ่งมั่นของผมและกระทรวงอุตสาหกรรม คือการเปลี่ยนความท้าทายเรื่องสิ่งแวดล้อมและกฎเกณฑ์คาร์บอนต่ำให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ภายใต้แนวคิด ONE MIND เราจะไม่แยกส่วนทำงานแต่จะบูรณาการทุกกรมเพื่อรับฟังเสียงของประชาชน (People Engagement) เร่งรัดการปรับปรุงกฎหมาย ที่ล้าสมัย (Legal Reform) และเดินหน้ากลไกใหม่อย่างกองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เพื่ออุดหนุนทุนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสีเขียวให้ SME ท้องถิ่นยกระดับสู่สากลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายวราวุธ กล่าว

สำหรับนโยบาย 4 เสาหลัก (4 Pillars) ที่กระทรวงฯ นำมาเน้นย้ำและขับเคลื่อนในเวทีรับฟังความคิดเห็น
ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) People Engagement การตั้งระบบช่องทางรวมทุกปัญหาอุตสาหกรรมและติดตามแก้ไขรายเดือน 2) Policy Execution วางเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
ชุมชน และยกระดับผ้าไทย/งานคราฟต์สู่แบรนด์พรีเมียม 3) Legal Reform ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนสัปดาห์ต่อสัปดาห์ และ 4) Minister's Passion สร้างระบบนิเวศสีเขียว ตลาดคาร์บอนเครดิต รองรับมาตรการกำแพงภาษี (CBAM) พร้อมทั้งกระตุ้นการทำ Re-skill และ Up-skill แรงงาน รองรับอุตสาหกรรมอนาคต

นอกเหนือจากเวทีสัมมนาเชิงนโยบายแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 1) งานมหกรรมรวมพลัง 3 มิติ พา SME ไทยโตยั่งยืน จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเท่าเทียม 2) ตรวจเยี่ยมบริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการบรรจุน้ำตาลทราย พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงอ้อยของชาวไร่อ้อยดีเด่นที่มีการนำพันธุ์อ้อยส่งเสริมของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ไปปลูกขยายพันธุ์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 3) ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเหมืองแร่โพแทชของ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC) ซึ่งแร่โพแทชเป็นแร่เศรษฐกิจสำคัญในการผลิตปุ๋ย โดยเน้นย้ำการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน และเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุล

ทั้งนี้ ข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะทั้งหมดจากการลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการอุดรธานีในครั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำไปประมวลผลเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริม คลี่คลายอุปสรรคทางธุรกิจ และสนับสนุนทุนนวัตกรรมอย่างตรงจุด เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป



















วราวุธ ลุยอุดรธานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อน “ONE MIND” ผนึกนวัตกรรมและเศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับ SME อีสานตอนบนสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
วราวุธ ลุยอุดรธานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อน “ONE MIND” ผนึกนวัตกรรมและเศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับ SME อีสานตอนบนสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
วราวุธ ลุยอุดรธานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อน “ONE MIND” ผนึกนวัตกรรมและเศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับ SME อีสานตอนบนสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
วราวุธ ลุยอุดรธานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อน “ONE MIND” ผนึกนวัตกรรมและเศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับ SME อีสานตอนบนสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
วราวุธ ลุยอุดรธานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อน “ONE MIND” ผนึกนวัตกรรมและเศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับ SME อีสานตอนบนสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
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