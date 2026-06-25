จากทุจริตสอบนายอำเภอยุค “ปู่จิ้น”คู่“ศักดิ์สยาม” ถึง สอบบรรจุขรก.ท้องถิ่น ยุค“เสี่ยหนู” คู่ “เนวิน” ** ไอซ์-รักชนก ปูดงบ TH-AI Passport เฟสสอง 900 ล้าน เดชะบุญ สำนักงบ “หั่นทิ้ง” ลั่นไม่กลัวพ่อไชยชนก!

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ จากทุจริตสอบนายอำเภอยุค “ปู่จิ้น”คู่“ศักดิ์สยาม” ถึง สอบบรรจุขรก.ท้องถิ่น ยุค“เสี่ยหนู” คู่ “เนวิน”
จากกรณีจับทุจริต สอบบรรจุ “ข้าราชการท้องถิ่น” ที่กำลังเป็นเรื่องฉาวโฉ่ของกระทรวงมหาดไทยในยุค “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นเจ้ากระทรวงอยู่ในตอนนี้ ทำให้นึกถึงเรื่องราวในอดีต ที่มีเรื่องทุจริตสอบเข้ารับการอบรมนายอำเภอ ที่เป็นข่าวครึกโครม เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว
เมื่อกลับไปค้นข้อมูลก็พบว่าเหตุเกิดเมื่อปี 2552 ในสมัยที่ “ปู่จิ้น-ชวรัตน์ ชาญวีรกูล” พ่อของ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มี “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” น้องชายของเนวิน ชิดชอบ เป็น “กุนซือ” หรือที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า หัวหน้าคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมี “วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์” เป็น อธิบดีกรมการปกครอง
โดยอธิบดีกรมการปกครอง ได้เปิดให้มีการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2552 ผลปรากฏว่า มีข้าราชการได้รับการคัดเลือก 286 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 68 จำนวน 96 คน รุ่นที่ 69 จำนวน 96 คน และ รุ่นที่ 70 จำนวน 94 คน
แต่ในระหว่างการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอดังกล่าว ได้มีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนว่า การสอบคัดเลือกครั้งนี้ มีการทุจริต มีขบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าสอบที่มีรายชื่อตาม “โผฝาก” ประมาณ 150 รายชื่อ และหลายรายมีการเรียกรับเงิน 700,000-800,000 บาท แลกกับการได้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อเตรียมตัวเป็นนายอำเภอ
ประกาศผลการสอบออกมาก็เป็นไปตามโผฝาก ที่สำคัญมีผู้สอบได้ ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน จ.บุรีรัมย์ มากถึง 17 คน
เมื่อเรื่องไปถึงมือ ป.ป.ช. จากการสอบสวนก็พบว่า ใบคำตอบของผู้เข้าสอบ ตอบตรงกันมากถึงประมาณ 140 คน
กรณีนี้ใช้เวลาประมาณ 10 ปี กว่าจะมีข้อสรุปทางกฎหมาย โดยเมื่อ วันที่ 29 ก.ย.63 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก “วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์” อธิบดีกรมการปกครอง เป็นเวลา 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ส่วนข้าราชการกรมการปกครอง และคณะกรรมการที่ร่วมกระทำผิด ถูกจำคุกคนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา
กลุ่มผู้เข้าสอบที่ทุจริต (ว่าที่นายอำเภอ รวม 103 คน) ถูกตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี ปรับ12,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี
ส่วนฝ่ายการเมืองอย่าง “ปู่จิ้น” ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย และ “เสี่ยโอ๋” ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ไม่ปรากฏพยาน หลักฐานใดๆโยงไปถึง จึงไม่ต้องรับผิดทางอาญา
เมื่อเปรียบเทียบบริบทของการทุจริต ระหว่าง “ยุคปู่จิ้น” ที่มี “ศักดิ์สยาม”เป็นที่ปรึกษา กับ “ยุคอนุทิน” รุ่นลูก ที่มี “เนวิน”เป็นกุนซือ จะพบว่า...
มหาดไทย ยุครุ่นพ่อ หากินกันในการสอบระดับนายอำเภอ แต่รุ่นลูกหากินกันละเอียดไปถึงระดับ“ข้าราชการท้องถิ่น” ที่มีจำนวนตำแหน่งเยอะกว่า ทั้งที่ผู้สอบบรรจุได้แล้ว จะรับเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาท แต่ต้องซื้อตำแหน่งราคาสูงถึง 700,000-800,000 บาท เหมือนกัน
การสอบในยุคปู่จิ้น เป็นข้อสอบแบบอัตนัย ต้องเขียนตอบคำถาม การทุจริตจึงเหมือนขายข้อสอบ ให้ผู้สอบเตรียมคำตอบไปตอบ เหมือน “ข้อสอบรั่ว”
แต่ใน “ยุคเสี่ยหนู” ขอให้จ่ายเงินแล้วกัน จะตอบมั่วไปอย่างไรก็ได้ เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปแก้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง รอมีชื่อติดบอร์ด ตัดชุด เลี้ยงโต๊ะจีนได้เลย
มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ยุคก่อนจะอยู่แค่หลักร้อยล้าน แต่ยุคนี้เป็นหลักพันล้าน อย่างเช่น การสอบบรรจุ “ข้าราชการท้องถิ่น” ที่อื้อฉาวครั้งนี้ ประเมินว่ามีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาท
รุ่นพ่อ ไม่มีพยาน หลักฐาน การทุจริต โยงไปถึงฝ่ายการเมืองจึงไม่ต้องรับโทษทางอาญา ...แล้วรุ่นลูกล่ะ?!
ตอนนี้ก็โยนกันวุ่น “อนุทิน” รัฐมนตรีว่าการฯ ก็บอกว่า แบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วยฯ รับผิดชอบไปแล้ว ส่วนรัฐมนตรีช่วยฯ ก็โบ้ยไปที่ อธิบดีกรมกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ซึ่งตอนนั้นก็ คือ “นฤชา โฆษาศิวิไลซ์” ที่ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมการปกครอง หรืออธิบดี “ช่วยน้ำเงินด้วย” นี่แหละ ส่วนอธิบดีฯ ก็บอกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) รับจบไปแล้ว!
ต้องติดตามว่างานนี้ จะเอาผิดใครได้บ้าง!
++ ไอซ์-รักชนก ปูดงบ TH-AI Passport เฟสสอง 900 ล้าน เดชะบุญ สำนักงบ “หั่นทิ้ง” ลั่นไม่กลัวพ่อไชยชนก!
ชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับความใจเด็ด ของ “ไอซ์-รักชนก ศรีนอก” ตัวตึงพรรคส้ม พรรคประชาชน ที่องค์ลง สวมบท“ตัวแม่” เดินหน้าบี้โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เต็มไปด้วยคำถามและความโปร่งใส อย่าง “TH-AI Passport”มูลค่า 1,621 ล้านของกระทรวงดีอี ที่มี “ลูกนก-ไชยชนก ชิดชอบ” กำกับดูแลอย่างเกาะติด
โครงการนี้ถูกแฉว่า TH-AI Passport จะไม่จบแค่เงินกองทุนดีอี 1,621 ล้าน แต่จะมี เฟส 2-3 ตามมาแน่ ฟังว่า เฟสสอง มีวงเงิน 900 ล้านบาท แต่ถูกสำนักงบประมาณจัดการ “หั่นทิ้ง” ไปเรียบร้อย!
งานนี้ทำเอา “ไอซ์-รักชนก” และ กมธ.งบฯ ต้องออกมาขอบคุณสำนักงบงามๆ แต่จากพฤติการณ์ เฟสแรก TH-AI Passport ที่ใช้วิธิ “ชงเอง กินเอง” ล้วงเงินกองทุนเพื่อความรวบรัด-รวดเร็ว และหลีกเลี่ยงตรวจสอบ ทำให้ “ไอซ์-รักชนก” ดักคอว่า อย่าคิดว่า ลบชื่ออกจากเล่มงบประมาณแล้วจะรอด เพราะแว่วว่ามีความพยายามจะ “สอดไส้” ไปล้วงตับเงินจาก “กองทุนดีอี” พันล้าน มาฝืนทำต่อ!
ว่าแล้วตัวตึงพรรคส้มก็ลาก “ไชยชนก ชิดชอบ” รมว.ดีอี ออกมาสับกลางสี่แยกว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวมา รัฐมนตรีเงียบกริบเป็นเป่าสาก จนต้องถามหาความกล้าหาญทางการเมืองของ “ไชยชนก” เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง หรือเป็น “ไข่ในหิน”? ปล่อยให้ข้าราชการประจำ และปลัดฯเอาหน้ามารับก้อนอิฐคอยเป็น “หนังหน้าไฟ” แบกรัฐมนตรีจนหลังแทบหัก
ส่วนฝ่ายการเมืองตัวจริงกลับ “หายหัว” ไม่ยอมมาชี้แจง แถมรอบข้างยังมีทั้ง ประธานกมธ.ตำรวจ และพลพรรคค่ายน้ำเงิน ดาหน้าออกมาปกป้องหยุมหยิมยิ่งกว่าไข่ในมดแดง เพราะเกรงกลัวอำนาจบารมีของ “เนวิน ชิดชอบ” พ่อไชยชนก ซึ่ง “ไอซ์-รักชนก” บอกเลยว่า ถ้ากลัวพ่อไชยชนก ชาตินี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วประเทศนี้ !
ไม่รู้ว่าการเกาะติดบี้ TH-AI Passport ของ “ไอซ์-รักชนก” และอีกหลายส่วนเคลื่อนไหว จะสะเทือนไปถึงบุรีรัมย์เลยหรือไม่? แต่ดูจากอาการพลพรรคฝ่ายน้ำเงิน ที่ออกกระบวนท่าป้องนายน้อยบุรีรัมย์ไม่เลือกวิธีใช้ ก็พอรู้ว่า งานนี้ “เนวิน” สั่งตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามในทำนอง “ลูกข้าใครอย่าแตะ” หากใครแตะ ก็เห็นๆ กันว่าโดนอะไรบ้างแล้ว
แม้แต่ปล่อยข่าวฝ่ายค้านโจมตีเพราะบริษัทพวกตัวเองชวดเค้กชิ้นนี้ หรือเปล่า? เจอ “ไอซ์-รักชนก” สวนกลับด้วยภาษาธรรม ยกศัพท์ “เถยจิต” หรือ จิตคิดจะลักขโมยมาด่าแบบผู้ดีว่า ในหัวคิดแต่เรื่องเงินทอน ซ้ำๆ เลยคิดว่าคนอื่นเขาจะหิวเงินทอนเหมือนตัวเอง ...แหม่ เจ็บจี๊ดถึงทรวงไหมล่ะ.