“ชัชชาติ” โพสต์บทกวีเตือนแฟนคลับ อย่าชะล่าใจคิดว่านอนมาแน่ ย้ำ 28 มิ.ย.ต้องไปใช้สิทธิ

“ชัชชาติ” โพสต์เฟซบุ๊ก เป็นบทกวีเตือนกลุ่มผู้สนับสนุน อย่าชะล่าใจคิดว่านอนมาแน่ ชี้สถานการณ์อาจพลิกผัน ถ้ามัวแต่นอนอยู่บ้าน ย้ำ 28 มิ.ย.ต้องออกไปใช้สิทธิ
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 โพสต์วิดีโอคลิปบทกวีในเฟซบุ๊ก “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ว่า
เห็นหลายคน บอกว่า นอนมาแน่
ความจริงแท้ ไม่มีแน่ อาจพลิกผัน
ถ้าอยู่บ้าน ไม่ออกไป ใช้สิทธิกัน
ทีมเรานั้น อาจอดไป ได้นอนยาว
28 มิถุนา กาเบอร์เก้า
ช่วยพาเรา ก้าวต่อไป ไม่นอนเหงา
ทุกคะแนน มีค่า อนาคตเรา
ลุกไปเข้า คูหา ประชาธิปไตย
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569
เวลา 8:00-17:00 น.
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เบอร์ 9