“มัลลิกา” ลุยสำเพ็งขอคะแนนเสียง ชูฟื้นเศรษฐกิจฐานราก-ดัน Street Food Paradise ปลุกย่านการค้าเก่ากลับมาคึกคัก

"ดร.มัลลิกา" ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 14 ลงพื้นที่สำเพ็ง พบพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน รับฟังปัญหาเศรษฐกิจซบเซา พร้อมชูนโยบายกระตุ้นการค้า การท่องเที่ยว และสนับสนุนเอสเอ็มอี หวังฟื้นย่านการค้าประวัติศาสตร์ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 14 ลงพื้นที่ย่านสำเพ็ง เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่
ทันทีที่เดินทางมาถึง ดร.มัลลิกาได้รับการต้อนรับจากผู้ค้าและประชาชนจำนวนมาก โดยมีผู้เข้ามาขอถ่ายภาพ พูดคุย และให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคักตลอดเส้นทางในย่านการค้าสำคัญของกรุงเทพมหานคร
ในการพบปะประชาชนครั้งนี้ ดร.มัลลิกาได้ขอคะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน พร้อมยืนยันว่า หากได้รับความไว้วางใจให้เข้าบริหารกรุงเทพมหานคร จะเร่งผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูการค้าและการลงทุน รวมถึงดึงนักท่องเที่ยวกลับเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองหลวง
ทั้งนี้ พ่อค้าแม่ค้าหลายรายได้สะท้อนปัญหาว่า บรรยากาศการค้าขายในย่านสำเพ็งซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากกำลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับการแข่งขันจากแพลตฟอร์มออนไลน์และภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ส่งผลให้ยอดขายลดลงจากช่วงที่สำเพ็งเคยเป็นศูนย์กลางค้าส่งขนาดใหญ่ของประเทศ
ผู้ประกอบการจำนวนมากระบุว่า ต้องปรับตัวด้วยการขยายช่องทางการขายผ่านออนไลน์ สร้างเพจร้านค้า ผลิตคอนเทนต์ และนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย แต่ยังคงต้องการมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงผู้บริโภคกลับเข้าสู่ย่านการค้าแบบดั้งเดิม
ดร.มัลลิกากล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจกรุงเทพฯ คือโครงการ “Street Food Paradise” ซึ่งมุ่งพัฒนาพื้นที่ค้าขายริมทางให้เป็นระบบ สะอาด ปลอดภัย และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างสีสันให้กับเมืองและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการตลาด การจับคู่ธุรกิจ ตลอดจนการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในย่านเศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างสำเพ็ง เยาวราช พาหุรัด และคลองโอ่งอ่าง เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่
“สำเพ็งต้องกลับมาคึกคักอีกครั้ง กรุงเทพฯ ต้องเป็นเมืองที่ผู้คนอยากออกมาจับจ่าย อยากท่องเที่ยว และอยากลงทุน เราต้องสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตจากฐานราก ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง” ดร.มัลลิกากล่าว
สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 โดย ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ลงสมัครในนามผู้สมัครหมายเลข 14 พร้อมผลักดันนโยบาย 14 ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองทันสมัย โปร่งใส ปลอดภัย และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง