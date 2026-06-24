กรมการปกครองเดินหน้าต่อเนื่อง “ไทยช่วยไทย” เฟส 2 เปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ลดภาระค่าครองชีพ

วันนี้( 24 มิ.ย.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ผ่านโครงการจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” นั้น
ที่ผ่านมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกอบการห้างค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ Lotus’s, Makro, Big C, Tops, GO Wholesale และ CJ MORE จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพกว่า 3,000 รายการ ในราคาพิเศษลดสูงสุดกว่า 58 เปอร์เซ็นต์ ผ่านจุดจำหน่าย ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทั้ง 878 อำเภอ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชน สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้อย่างทั่วถึง
เพื่อสานต่อความสำเร็จดังกล่าว กรมการปกครองจึงเดินหน้าจัดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” อย่างต่อเนื่องในระยะที่ 2 โดยอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 19083 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2569 แจ้งแนวทางการดำเนินงานไปยังจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ เพื่อกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2569 ในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ รวมจำนวน 7 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 3, 17 และ 31 กรกฎาคม 2569 วันที่ 14 และ 28 สิงหาคม 2569 และวันที่ 11 และ 25 กันยายน 2569
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินการจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายสินค้า โดยใช้ที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ หรือศาลาประชาคมที่มีความมั่นคงแข็งแรง อากาศถ่ายเทสะดวก และสามารถรองรับประชาชนได้อย่างเหมาะสมเป็นสถานที่หลัก สำหรับพื้นที่ที่ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ห่างไกลหรือประชาชนเข้าถึงได้ยาก ให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสมเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ ให้อำเภอประสานความร่วมมือกับผู้จัดการสาขาของห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ที่รับผิดชอบพื้นที่ เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดจำหน่าย การจัดวางสินค้า และการขนส่งสินค้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบูรณาการนำสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีมีแวว ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กันไป
“โครงการไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองมุ่งขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานราก ” อธิบดีกรมการปกครอง กล่าว