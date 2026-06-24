สถ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด ชะลอบรรจุขรก.ท้องถิ่นล็อตใหม่ 1 ก.ค. เซ่นปมทุจริตสอบ

สถ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด ชะลอบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นล็อตใหม่ 1 ก.ค.นี้ เหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
วันนี้ (24 มิ.ย.) นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา) เรื่อง การชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 1 ก.ค.2569 เนื้อหาระบุว่า
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะบรรจุ และแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน และขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว 51 ลงวันที่ 13 มี.ค.2568 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว 71 ลงวันที่ 10 เม.ย.2569 โดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2569 เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ได้ร่วมกันแถลงข่าวในวันที่ 23 มิ.ย.2569 กรณีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับ "แก้ไขกระดาษคำตอบ" เพื่อปรับคะแนนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงิน โดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือ นาย พ. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่ง จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมาก
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 27 ลงวันที่ 16 มิ.ย.2569 และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่ 1 ก.ค.2569 ด้วย