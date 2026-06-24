“ธนกร” อภิปรายร่าง พ.ร.บ.สำคัญ ย้ำยกระดับ-เพิ่มเจ้าพนักงานคดีไม่ได้เพิ่มผู้พิพากษา ยกทนายจิตตรี-คดี Forex พิสูจน์เราต้องการคนเก่ง

“ธนกร” อภิปราย ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง-ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ย้ำเพื่อยกระดับและเพิ่มเจ้าพนักงานคดีไม่ได้เพิ่มผู้พิพากษา ชี้เป็นการสร้างบุคลากรกฎหมายคุณภาพ จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในกระบวนการยุติธรรมช่วยงานผู้พิพากษา ยกทนายจิตตรี-คดี Forex พิสูจน์ชัดเราต้องการคนเก่งเพื่อตามทันคดีซับซ้อนซ่อนเงื่อน
นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่า ความยุติธรรมที่ดี ต้องมาถึงประชาชนในเวลาที่เหมาะสม วันนี้ศาลต้องเผชิญทั้งจำนวนคดีที่เพิ่มขึ้น ความซับซ้อนของข้อพิพาท และพยานหลักฐานที่มีรายละเอียดมากขึ้น ธุระกรรมการเงิน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล จึงจำเป็นต้องปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ ไม่ใช่การเพิ่มตำแหน่งผู้พิพากษา แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมเร็วขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคดีเข้าสู่ระบบประมาณ 2 ล้านคดีต่อปี ขณะที่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 2,800 คน ต้องรับผิดชอบคดีเฉลี่ย
300–400 คดีต่อคนต่อปี ส่งผลให้ภาระงานของศาลเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
“การเพิ่มผู้ช่วยศาล หรือเจ้าพนักงานคดีไม่ได้เพิ่มผู้พิพากษา ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สาระสำคัญคือ กำหนดสถานะและบทบาทของเจ้าพนักงานคดีให้มีฐานะทางกฎหมายที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือศาลได้อย่างเป็นระบบ ส่วนร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนั้น เป็นการยกระดับสถานะของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นข้าราชการตุลาการสายวิชาชีพเฉพาะด้าน และเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานคดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ใช้ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นคุณสมบัติในการสมัครสอบเข้าสู่สายตุลาการได้ ถือเป็นการสร้างบุคลากรกฎหมายคุณภาพจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในกระบวนการยุติธรรม” นายธนกร กล่าว
นายธนกร กล่าวอีกว่า เจ้าพนักงานคดีไม่มีอำนาจพิพากษาคดี ไม่มีอำนาจวินิจฉัยข้อกฎหมาย และไม่มีอำนาจตัดสินข้อพิพาท อำนาจดังกล่าว ยังคงเป็นของผู้พิพากษาแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ปัจจุบันศาลยุติธรรมมีเจ้าพนักงานคดี 481 อัตรา กระจายอยู่ในศาลทั่วประเทศ แต่ที่ผ่านมาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาเติมเต็มโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จริง มีประสบการณ์จริง และมีความรู้ทางกฎหมาย สามารถพัฒนาตนเองไปสู่สายตุลาการได้ในอนาคต เป็นการสร้างบุคลากรกฎหมายคุณภาพให้กับประเทศในระยะยาว
“ผมยกตัวอย่างกรณีของทนายจิตตรี หากผู้พิพากษาเจอแบบนี้ก็ยิ่งเครียด แม้ว่าจะเป็นแค่ละคร แต่เชื่อว่าในชีวิตจริงก็อาจจะมี เช่นเดียวกับคดีหลอกลงทุนแลกเปลี่ยนอัตราเงินต่างประเทศ หรือ Forex ที่วันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เราต้องการคนเก่งมาช่วยผู้พิพากษาถึงจะตามทันคดีที่มีความซับซ้อน ดังนั้น การปฏิรูปที่ดี ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างระบบใหม่เสมอไป แต่ต้องทำให้ระบบที่มีอยู่ ทำงานเพื่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น” นายธนกร กล่าว