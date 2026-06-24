“ดร.โจ” ปล่อยคลิปหาเสียงรัวๆ ชูเลี้ยงหมาแมวจรได้ลดหย่อนภาษี - หวยซื้อของ SME วันละ 10 ล้าน-รถไฟฟ้าครึ่งราคาก่อน 6 โมงครึ่ง

การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนวันใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มิถุนายน 2569 โดยในส่วนของนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ ผู้สมัครหมายเลข 10 จากพรรคประชาชน ได้เผยแพร่วิดีโอคลิปหาเสียงผ่านทางเฟซบุ๊ก “ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร - โจ - Chaiwat Sathawornwichit” อย่างถี่ยิบ โดยได้เสนอนโยบายต่างๆ ให้ชาวกรุงพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกเป็นผู้ว่าฯ หรือไม่ เช่น
-นโยบายให้ผู้ที่นำสุนัขหรือแมวจรจัดมาเลี้ยง สามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้
โดย ดร.โจได้โพสต์วิดีโอคลิป พร้อมข้อความบรรยายว่า “ไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน ลูกหมาลูกแมวก็ช่วยลูกช้างได้ เราจะคุยกับรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสให้เลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวจรแล้วนำมาลดหย่อนภาษีได้ มีบริการตรวจเช็คสุขภาพฟรี หายเหงาแน่นอน”
-นโยบายแจกคูปองการเรียนรู้คนละ 2,000 บาทต่อปี สำหรับเยาวชนใช้เรียนรู้เพิ่มประสบการณ์
“ปิดเทอมนี้อยากทำอะไร ไม่ว่าจะอยากทำอะไร เรามีคูปองการเรียนรู้ 2,000 บาท/คน/ปี สำหรับเยาวชนทั่วกรุงเทพ เอาไปใช้จ่ายเพิ่มประสบการณ์ได้หมดไม่ว่าจะเป็นวิชาการ ดนตรี ศิลปะ กีฬา”
-นโยบายยกระดับมาตรฐานท้องถนนให้เรียบเสมอกัน
“ถนนเป็นหลุม ทำไง ยกระดับมาตรฐานท้องถนนให้เรียบเสมอกัน ปรับปรุงฝาท่อ บ่อ หลุม และอุบัติเหตุบนท้องถนน”
-นโยบายรถไฟฟ้าครึ่งราคาสำหรับผู้เดินทางก่อนเวลา 06.30 น.
“จะคนละครึ่งหรือคนทะลึ่งเราไม่รู้ แต่เราลดค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้าครึ่งราคา สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเช้า ก่อน 6 โมงครึ่ง พร้อมเชื่อม Feeder มากกว่า 15 สาย เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า เชื่อมค่าโดยสารทุกระบบทั่วกรุงเทพ”
-นโยบายออกหวยลุ้นรางวัลวันละ 10 ล้านบาทสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าจากร้านค้า SMEs ในกรุงเทพฯ
“หนึ่ง ศูนย์ ก็คือสิบ 10 ล้านบาทกกับการลุ้นโชค เมื่อซื้อของร้าน SMEs ในกรุงเทพ รับสิทธิ์ทุกๆ 20 บาท ได้ลุ้นโชคทุกเดือนมูลค่ารวม 10 ล้านบาท”
-นโยบายจัดหาพื้นที่สำหรับหาบแร่แผงลอยโดยไม่ต้องจ่ายส่วย
“หาพื้นที่ในใจทำยังไงไม่รู้ แต่หาพื้นที่สำหรับพ่อค้าแม่ค้า ทำ Food court ชุมชน ขายอาหารที่สะอาดและราคาถูก เพิ่มพื้นที่ค้าขายหาบเร่แผงลอย ไม่ต้องจ่ายส่วย ต้องใช้สูตร เบอร์ 10 10 10!” เป็นต้น