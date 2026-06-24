ตามคาด สถ. สั่งด่วน! ชะลอบัญชีสอบท้องถิ่น68 เรียกบรรจุกลุ่มภาค/เขต รอบ3 - ภาคใต้ เขต 1-2 แล้ว หลังจ่อรายงานตัวบรรจุแต่งตั้ง 1 ก.ค. นี้

กรมท้องถิ่นฯ เวียนด่วน! ถึงผู้ว่าฯทั่วประทศ สั่งชะลอ "บรรจุ-แต่งตั้ง ข้าราชการท้องถิ่น" ทั่วประเทศ ที่สอบได้ตามบัญชี รอบ 3 ลงวันที่ 16 มิ.ย.69 ไม่ต้องมารายงานตัว 1 ก.ค.นี้ พบเป็นการ ชะลอเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย กลุ่มภาค/เขต รอบที่3 และ กลุ่มภาคใต้ เขต 1 และเขต 2
วันนี้ (24 มิ.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีหลายหน่วยงานเข้าจับกุมแก๊งทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น ปี 2568
ล่าสุด นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามในคำสั่งด่วนที่สุด เรื่องการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ 1 ก.ค.2569 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
โดยระบุว่า ตามที่กรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งได้ที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสอบแข่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.ท. และ ก.อบต. โดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2569 เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกันแถลงข่าวในวันที่ 23 มิ.ย.2569
กรณีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบ เพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงิน
โดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือ นาย พ. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมาก
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คลายความเคลือบแคลงของสาธาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการ
จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ ว27 ลงวันที่ 16 มิ.ย.2569 และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่ 1 ก.ค.2569
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
ทั้งนี้ พบว่า เป็นการชะลอ ประกาศ เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย กลุ่มภาค/เขต รอบที่3 และ กลุ่มภาคใต้ เขต 1 และเขต 2
มีรายงานว่า ในเวลา 10.30 น. วันที่ 25 มิ.ย.นี้ นายรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ หรือ โกแพ รมช.มหาดไทย ที่กำกับดูแลท้องถิ่น รวมถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จะเป็นประธานการประชุม ก.กลาง เทศบาล ครั้งที่ 5/2569
โดยในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ 4.2 จะมีการรายงานการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ยกเว้นกลุ่มภาคใต้ เขต 1 และเขต 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569
และประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 เฉพาะศูนย์สอบภาคใต้ เขต 1 และเขต 2
"คาดว่าจะยกเลิกวาระนี้ หลัง สถ.ออกคำสั่ง ชะลอการประกาศเรียกตัว".