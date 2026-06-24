“อนุทิน” โผล่สภาหลังเสร็จภารกิจทำเนียบ ทำบรรยากาศคึกคักสส.แห่ทักไม่ขาดสาย

นายกฯ โผล่สภาฯ หลังเสร็จภารกิจทำเนียบฯ ทำห้องประชุมสภาฯคึกคัก บรรดา สส. ทยอยเข้าทักทายไม่ขาดสาย
วันที่ (24 มิถุนายน) เวลา 16.50 น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล
ทันทีที่เข้าห้องประชุม นายอนุทิน ได้เข้าไปพูดคุยกับ นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ก่อนที่ สส.พรรคภูมิใจไทย รวมถึง สส.จากหลายพรรค จะทยอยเข้ามาทักทายพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
ช่วงหนึ่ง น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย ได้เข้ามาทักทาย พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายภาพกับกลุ่ม สส. ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม มี สส. จากหลายพรรคแวะเวียนเข้ามาพูดคุยและทักทายนายอนุทินอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เวลา 17.50 น. นายอนุทินได้เดินออกจากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร หลังใช้เวลาร่วมประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง