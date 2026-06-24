รัฐบาลยันแก้ปมทับลานเป็นธรรมทุกฝ่าย จ่อตั้งกก.พิสูจน์สิทธิรายแปลง คุ้มครองชาวบ้าน–กันนายทุนสวมสิทธิ

รองโฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทับลานอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย เตรียมตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิรายแปลง คุ้มครองชาวบ้าน–สกัดการสวมสิทธิของนายทุน
วันนี้ (24 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลประชาชนที่อาศัยและทำกินอยู่ในพื้นที่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงกรณีที่มีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยยืนยันว่าเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลานานก่อนเข้ารับตำแหน่ง และมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ ไม่ใช่การเปิดทางให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแต่อย่างใด
นางสาวลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าปัญหาดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนและมีหลายมิติ จึงต้องพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานทางกฎหมาย โดยไม่ควรนำความเดือดร้อนของประชาชนหลายหมื่นครอบครัวมาเป็นประเด็นทางการเมือง เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติในภายหลัง
รองโฆษกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อสร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นให้กับสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิสูจน์สิทธิในพื้นที่ โดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายแปลง เพื่อยืนยันสิทธิของประชาชนที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสุจริต พร้อมป้องกันการสวมสิทธิหรือการเข้าครอบครองโดยกลุ่มนายทุน ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายมีความกังวล
ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามหลักกฎหมาย ความโปร่งใส และข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาพื้นที่ป่า และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างสมดุลและลดความขัดแย้งในสังคม
“รัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาที่ดินที่ค้างคามาเป็นเวลาหลายสิบปีด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม โดยยึดหลักว่าผู้ที่อยู่และทำกินในพื้นที่มาก่อนต้องได้รับการพิสูจน์สิทธิอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐโดยมิชอบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน” นางสาวลลิดา กล่าว.