กมธ.อุตฯจ่อสอบคืนชีพ "ซินเคอหยวน" รอเอกสารหน่วยงานยันไม่ปล่อยผ่าน กมอ.ดันร่างมอก.เหล็ก ใหม่ เพิ่มความเข้ม

’กมธ.อุตสาหกรรม‘ เตรียมสอบย้อนหลังปม ’ซิน เคอ หยวน‘ กลับมาเปิดโรงงาน เผยอยู่ระหว่างรอเอกสารจากหน่วยเกี่ยวข้อง ยันไม่ปล่อยผ่านแน่ เผย ’กมอ.‘ ดัน ‘ร่างมอก.เหล็ก’ ฉบับใหม่ กำหนด ’เหล็กข้ออ้อย‘ ต้องผลิตแบบเตาEF-BOเท่านั้น - เข้มทุกโรงงานต้องมี ’เตาปรุงน้ำเหล็ก’ อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น 30 วัน ก่อนประกาศ
วันนี้ (24มิ.ย.) นายศุภโชค ศรีสุขจร สส.นครปฐม พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมกมธ.ฯ ที่มีการพิจารณาร่างการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)เหล็ก ฉบับใหม่ว่า มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่ม10 ตลอดจนสมาคมผู้ประกอบการเหล็กIF EF และBO ซึ่งวานนี้(23มิ.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(กมอ.) มีมติปรับปรุงร่าง มอก.เหล็กฉบับใหม่ สาระสำคัญเพื่อแก้ปัญหาเหล็กข้ออ้อยแบบIFที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน และยกระดับเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ โดยกำหนดให้ต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กในทุกกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเหล็กทั้งแบบ IF EF และBO และยังคงให้ใช้เหล็กกลมที่ผลิตจากเตาIFสำหรับการก่อสร้างพื้นถนน แต่ต้องมีเตาปรุงฯในกระบวนการผลิต ส่วนเหล็กข้ออ้อยที่ใช้สำหรับโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ ให้ใช้วิธีการผลิตโดยเตาEF หรือเตาBOเท่านั้น ไม่ให้ใช้เตาIF
นายศุภโชค กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ร่าง มอก.เหล็กฉบับใหม่ จะต้องเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็น30วันก่อน ระหว่างนี้หากมีข้อเสนอจากภาคประชาชน หรือสมาคมเหล็กต่างๆ จะนำเข้าสู่ กมอ. อีกครั้งเพื่อทบทวนให้เป็นมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ ทั้งนี้ ระหว่างรอการบรรจุ ร่าง มอก.เหล็กฉบับใหม่เข้าสู่กฎกระทรวง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเหล็ก 3ระดับ ตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นทาง การทดสอบคุณภาพตามจุดกระจายสินค้าทุกเดือนในระดับกลางทาง และลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดจำหน่ายสินค้าในระดับปลายทาง เพื่อให้ประชาชนไว้ใจว่าเหล็กได้มาตรฐาน มอก.
ด้านนายกฤช ศิลปชัย สส.ระยอง พรรคประชาชน ในฐานะรองประธานกมธ.ฯ กล่าวชี้แจงกรณีข้อกังวลที่บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด กลับมาเปิดอีกครั้งว่า ทาง สมอ.มีมาตรการออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วในเรื่องการคุ้มครองดูแลประชาชนจากความปลอดภัยในการก่อสร้าง แต่ในส่วนกมธ.ฯจะมีการตรวจสอบกระบวนการที่เกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่มีคำสั่งปิดบริษัทฯ มีคำสั่งฯแก้ไข จนถึงการกลับมาเปิดบริษัทใหม่อีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมาให้ เช่นเดียวกับนายศุภโชค กล่าวด้วยว่ากรณีซิน เคอ หยวน ยืนยันว่าไม่ปล่อยผ่านแน่นอน จะนำกลับเข้ามาทบทวนอีกครั้งว่ามีประเด็นข้อสงสัยอย่างไรหรือไม่