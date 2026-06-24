กมธ.ปกครอง สืบไม่คืบย้ายผู้ว่าภูเก็ต เหตุปลัดมท.ไม่มาแจง จ่อลงพื้นที่ 26-27 มิ.ย.

"กมธ.ปกครอง” ยังสืบไม่คืบหน้า ปมโยกย้ายผู้ว่าฯ-รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต เหตุปลัดมหาดไทยไม่มาแจง จ่อ ลงพื้นที่ภูเก็ต 26-27 มิ.ย.นี้
วันที่ (24 มิ.ย.) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่รัฐสภา นายธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคภูมิใจไทย และประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส่วนต่างๆ มาให้ข้อมูล เนื่องจากมีความสงสัยว่าการย้ายใช้อำนาจอะไร และการย้ายที่ไปดําเนินการไปกว่า 1 เดือน มีผลการสอบสวนอย่างไร โดยได้ข้อสรุปว่า กรมการปกครองใช้อำนาจตามการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนและผู้ที่เชื่อว่ามีเรื่องร้องเรียน มาช่วยราชการเพื่อให้ง่ายต่อการสอบสวน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานในจังหวัด โดยใช้มาตรา 32 ของการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนการกรณี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ที่ร้องว่าถูกกลั่นแกล้ง ทางกมธ.ได้เสนอให้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษผ่านทางศาลอาญาหรือศาลปกครอง
เมื่อถามถึงกรณีที่ นายเฉลิมพล แสงดี สส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน ได้เรียกมาให้ข้อมูลในที่ประชุมว่ามีหลักฐานในการรับส่วย การทุจริตรวมถึงผู้มีอิทธิพล นายธนยศ กล่าวว่า ที่ประชุมได้สอบถามว่ามีการมอบหลักฐานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่ายังไม่เคยได้รับหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ ทางกมธ.จึงอยากได้ดําเนินการในส่วนนี้เพื่อลงลึกในรายละเอียด และไขข้อข้องใจให้กับสังคมซึ่งพูดถึงเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในวันที่ 26-27 มิ.ย. กมธ.การปกครอง จะร่วมกับกมธ.การตํารวจ กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กมธ.การอุตสาหกรรม และกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) เพื่อลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ ตอบข้อสงสัยให้กับสังคมให้มากที่สุด
เมื่อถามว่า กรมการปกครองได้มีการชี้แจงว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่กรมการปกครองจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา และจะลงโทษทางราชการกับปลัดจังหวัดภูเก็ต นายธนยศ กล่าวว่า กรมการปกครองมีหนังสือขอตัวมาช่วยราชการ ซึ่งมีกําหนดระยะเวลา 30 วัน โดยในวันนี้ถือเป็นวันสุดท้าย ทางกมธ.พยายามสอบถามกรมการปกครองแต่ยังไม่ได้มีการชี้แจงมายังกมธ. คาดว่าจะมีการชี้แจงในวันนี้
เมื่อถามว่า ผลการสอบสวนไปถึงไหนและมีการโยงถึงทั้ง 3 คนหรือไม่ นายธนยศ กล่าวว่า ในเรื่องการสั่งย้าย ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ ทั้ง 2 คน ได้สอบถามแต่ไม่มีตัวแทนของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมาชี้แจง ซึ่งได้มีการติดตามว่าจะมีการชี้แจงอย่างไรต่อไป และยืนยันว่าไม่มีการพูดถึงประเด็นที่ทั้ง 3 ท่านมีความขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ มีแต่การชี้แจงในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ การขอใบอนุญาตสถานประกอบการในภาพรวม
เมื่อถามว่าที่มีการตั้งคําถามว่าโยกย้ายแล้วทําอย่างไรต่อนั้น นายธนยศ กล่าวว่า ทางกมธ. ก็อยากทราบ วันนี้ก็พยายามสอบถามข้อเท็จจริง แต่ในทางกลับกันย้ายผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ ก็เป็นเรื่องที่อยากทราบและอยากได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเช่นกัน แต่ไม่มีตัวแทนจากปลัดกระทรวงมหาดไทยมาชี้แจงในวันนี้ จึงขอให้รอข้อเท็จจริงและจะมาแถลงให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้ง โดยหลังจากลงพื้นที่จะรวบรวมข้อมูลมาสรุปและชี้แจงอีกครั้ง