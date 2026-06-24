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"ทรงศักดิ์" ปัดเป็นรมช.ในคลิปโยงทุจริตสอบท้องถิ่น บอกตกใจที่ผ่านมากำชับปิดช่องโหว่มาตลอด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รองนายกฯ ยัน​ ไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยตามคลิปอ้างโยงทุจริต​ สอบขรก.ท้องถิ่น​ บอก​ ตกใจ​ หลังที่ผ่านมากำชับปิดช่องโหว่มาตลอด

วันนี้ (24มิ.ย.) เมื่อเวลา 15:35 น ที่ทำเนียบ รัฐบาล นายทรงศักดิ์​ ทองศรี​ รองนายกรัฐมนตรี​ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกต คลิปเสียงโดยมีข้อความช่วงหนึ่งอ้างว่ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง กับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น​ ว่า​ ​เรื่องดังกล่าวมีการกำชับอย่างเด็ดขาด​ถึงขั้นลง นามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU​ ให้มีหลายหน่วยงานมาช่วยตรวจสอบติดตาม เพื่อไม่ให้มีการทุจริตในการจัดสอบ​ ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตนก็เพิ่งทราบจากข่าว ที่เอาคำตอบไปแก้ไข เพื่อให้ได้คะแนนตามบัญชีที่มีการประกาศออกไป

ผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าเรื่องดังกล่าวหลุดไปในขั้นตอนปฏิบัติหรือไม่​ นายทรงศักดิ์​ กล่าวว่า​ ในเรื่องของการจัดสอดท้องถิ่น จะมีกองกลาง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ​ สถ.​ มีหน้าที่ในการจัดสอบ​ และทางกรมไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยเข้ามาดำเนินการจัดสอบ โดยที่กรมจะเข้าไปกำกับดูแล โดยไม่สามารถไปก้าวล่วงถึงวิธีการได้​ แต่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ และเชิญหลายหน่วยงานมาเป็น สักขีพยาน​ และช่วยตรวจสอบ ซึ่งคนเหล่านั้นก็ยังทำหน้าที่มาตลอดจนกระทั่งเป็นข่าวว่ามีการทุจริตออกมา ซึ่งตนก็รู้สึกตกใจ เพราะมีการปิดช่องว่างมาตลอด

เมื่อถามว่าได้ฟังคลิปเสียงที่มีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วหรือไม่ นายทรงศักดิ์​ กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยมีหลายคน ตนยอมรับว่าเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่ตอนยืนยันได้ว่ากำชับมาโดยตลอด และติดตามดู เพราะที่ผ่านมา มีข่าวว่ามีการทุจริตในการสอบ​ และมีตัวเลขตามที่เป็นข่าวได้เชิญหน่วยงานมาหารือเพื่อปิดช่องว่างที่มีโอกาส​จะทุจริต​ โดยมีการออกข้อสอบ 5 ชุด มีคณะกรรมการและโรงพิมพ์ ตรวจสอบที่มาของการขนส่งข้อสอบ​ และเมื่อตรวจข้อสอบแล้วต้องมีการลงชื่อและส่งกลับคืนมา

ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่าในขณะที่เกิดเหตุรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาหลายสมัย นายทรงศักดิ์​ กล่าวว่า มีข่าวว่าเป็นรัฐมนตรีช่วย​ ตนก็เป็นรัฐมนตรีช่วยจริงๆ ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร แต่ไม่น่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยมีกระแสข่าวในหลายเรื่อง นายทรงศักดิ์​ กล่าวว่า​ ก็เป็นไปตามข่าว​ มีแต่ข่าวออกมา​ ตนก็ดูตามข่าวเหมือนกัน