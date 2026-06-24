"ทรงศักดิ์" ปัดเป็นรมช.ในคลิปโยงทุจริตสอบท้องถิ่น บอกตกใจที่ผ่านมากำชับปิดช่องโหว่มาตลอด

รองนายกฯ ยัน ไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยตามคลิปอ้างโยงทุจริต สอบขรก.ท้องถิ่น บอก ตกใจ หลังที่ผ่านมากำชับปิดช่องโหว่มาตลอด
วันนี้ (24มิ.ย.) เมื่อเวลา 15:35 น ที่ทำเนียบ รัฐบาล นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกต คลิปเสียงโดยมีข้อความช่วงหนึ่งอ้างว่ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง กับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น ว่า เรื่องดังกล่าวมีการกำชับอย่างเด็ดขาดถึงขั้นลง นามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ให้มีหลายหน่วยงานมาช่วยตรวจสอบติดตาม เพื่อไม่ให้มีการทุจริตในการจัดสอบ ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตนก็เพิ่งทราบจากข่าว ที่เอาคำตอบไปแก้ไข เพื่อให้ได้คะแนนตามบัญชีที่มีการประกาศออกไป
ผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าเรื่องดังกล่าวหลุดไปในขั้นตอนปฏิบัติหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ในเรื่องของการจัดสอดท้องถิ่น จะมีกองกลาง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. มีหน้าที่ในการจัดสอบ และทางกรมไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยเข้ามาดำเนินการจัดสอบ โดยที่กรมจะเข้าไปกำกับดูแล โดยไม่สามารถไปก้าวล่วงถึงวิธีการได้ แต่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ และเชิญหลายหน่วยงานมาเป็น สักขีพยาน และช่วยตรวจสอบ ซึ่งคนเหล่านั้นก็ยังทำหน้าที่มาตลอดจนกระทั่งเป็นข่าวว่ามีการทุจริตออกมา ซึ่งตนก็รู้สึกตกใจ เพราะมีการปิดช่องว่างมาตลอด
เมื่อถามว่าได้ฟังคลิปเสียงที่มีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยมีหลายคน ตนยอมรับว่าเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่ตอนยืนยันได้ว่ากำชับมาโดยตลอด และติดตามดู เพราะที่ผ่านมา มีข่าวว่ามีการทุจริตในการสอบ และมีตัวเลขตามที่เป็นข่าวได้เชิญหน่วยงานมาหารือเพื่อปิดช่องว่างที่มีโอกาสจะทุจริต โดยมีการออกข้อสอบ 5 ชุด มีคณะกรรมการและโรงพิมพ์ ตรวจสอบที่มาของการขนส่งข้อสอบ และเมื่อตรวจข้อสอบแล้วต้องมีการลงชื่อและส่งกลับคืนมา
ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่าในขณะที่เกิดเหตุรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาหลายสมัย นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า มีข่าวว่าเป็นรัฐมนตรีช่วย ตนก็เป็นรัฐมนตรีช่วยจริงๆ ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร แต่ไม่น่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยมีกระแสข่าวในหลายเรื่อง นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ก็เป็นไปตามข่าว มีแต่ข่าวออกมา ตนก็ดูตามข่าวเหมือนกัน