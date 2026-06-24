"เท้ง" พร้อมสู้คดี 44 สส.นัดแรก ย้ำลงชื่อแก้ 112 ไม่ควรถูกฟ้อง ปลุกปชช.กดดันกระบวนการยุติธรรมตรงไปตรงมา

"ณัฐพงษ์" ยัน พร้อมสู้คดี 44 สส. นัดแรก 30 มิ.ย.นี้ มั่นใจในทีมกฎหมาย บอกลงชื่อแก้ม. 112 ไม่ควรถูกฟ้องร้อง วอนประชาชนช่วยกดดัน กระบวนการยุติธรรมต้องตรงไปตรงมา
วันนี้ (24 มิ.ย.69) ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลฎีกานัดพิจารณาคดี 44 สส.ครั้งแรก ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ตามคำร้องของ ป.ป.ช. ที่กล่าวหา 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล (ปัจจุบันพรรคประชาชน) ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง จากกรณีร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มีการเตรียมความพร้อมอย่างไร ว่า เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เชื่อมั่นในทีมกฎหมายของพรรค ยืนยันว่าการที่พวกเรายื่นร่างแก้ไขกฎหมาย ก็ไม่ควรที่จะเป็นสาเหตุทำให้เราถูกฟ้องร้องดำเนินคดีนี้
เมื่อถามว่าข้อต่อสู้ตั้งธงประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จริงๆข้อต่อสู้ก็เหมือนเดิมกับที่เราได้เคยสื่อสารไปแล้วทุกประการ คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง หวังว่าทางหน่วยงานต่างๆก็คงจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา
ส่วนการใช้ข้อต่อสู้แบบเดิมจะทำให้ชนะหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตัวเองและเพื่อนๆร่วมพรรค ถ้าต่อสู้เพียงลำพัง และต่อสู้ในระบบเพียงอย่างเดียว ยอมรับว่าหลายๆคนอาจจะมองว่า สู้ไปก็ไม่ชนะ แต่อย่าลืมว่าการต่อสู้ของพวกเราที่ผ่านมา ถึงแม้เป็นพรรคฝ่ายค้าน แต่เราก็สามารถสร้างสิ่งที่สำเร็จแล้วหลายๆอย่าง ที่มาจากเสียงของประชาชนข้างนอกสภาช่วยกันกดดันสนับสนุนด้วย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงาน สมรสเท่าเทียม สุราก้าวหน้า เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันในระบบเราก็สู้ของเราเต็มที่ นอกระบบที่หมายถึงเสียงของประชาชนนอกสภา ที่ทุกคนต้องช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องกดดันเช่นเดียวกัน ว่าสิ่งที่พวกเราอยากได้คือกระบวนการยุติธรรมที่ตรงไปตรงมา และการเมืองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง