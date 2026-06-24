"เท้ง" ชี้อย่าให้การเมืองบิดคำพูดตุลาการเลือกตั้งสสร.100% เป็นความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัย ไร้กังวลมีคนร้อง

“ณัฐพงษ์” ลั่น อย่าปล่อยให้กลุ่มการเมืองบิดคำพูดตุลาการว่าการเลือกตั้ง สสร.100% เป็นความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัย ไม่กังวลหากมีคนไปร้องศาล ชี้มีความพยายามเหนี่ยวรั้งกระบวนการ ยก หากแก้กติกาสูงสุดของประเทศได้ กติกาการเมืองก็จะดีขึ้น พร้อมชวนลงชื่อหนุนร่าง รธน.ของคอนฟอออล
วันนี้ (24 มิ.ย. 69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญ ว่าทุกคนจะต้องช่วยส่งเสียงเรียกร้องในการกดดัน ว่าสิ่งที่ต้องการคือกระบวนการยุติธรรมที่ตรงไปตรงมา และการเมืองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ขณะนี้ภาคประชาชนหรือคอนฟอออล กำลังดำเนินการเข้าชื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องการอย่างน้อย 50,000 รายชื่อ จึงเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างฉบับนี้
พร้อมกับระบุถึงความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่าขณะนี้สามารถเลือกตั้ง สสร. ได้โดยตรง อย่าปล่อยให้กลุ่มการเมืองบางกลุ่ม พยายามบิดคำพูดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่าสุดท้ายเป็นความเห็นไม่เท่ากับคำวินิจฉัย
”ซึ่งเหตุผลลึกๆ คาดว่ามีความพยายามเหนี่ยวรั้งกระบวนการเหล่านี้อยู่ เชิญชวนแสดงพลังในการเข้าชื่อสนับสนุนร่างเพื่อให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นฉบับของประชาชนอย่างแท้จริง ผมเชื่อว่าหากแก้กติกาสูงสุดของประเทศได้ กติกาการเมืองก็จะดีขึ้น กระบวนการยุติธรรมก็จะโปร่งใสมากขึ้น“ นายณัฐพงษ์กล่าว
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนถอนร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วไทม์ไลน์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ตอนนี้หลายพรรคการเมือง รวมถึงพรรคประชาชน พยายามปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาคือให้ สสร. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงได้
และต้องการส่งคำถามกลับไปประธานรัฐสภา ว่าเมื่อมีความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาเช่นนี้ หากประธานรัฐสภาไม่ได้มีเหตุผลซ่อนเร้นว่าต้องการรีบเร่งกระบวนการให้ได้หน้าตารัฐธรรมนูญ ที่ควบคุมได้ทั้งหมดผูกขาดได้ทั้งหมด คิดว่าการชะลอการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ โดยพิจารณารายมาตราแทนไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย
“รอร่างจากภาคประชาสังคม รอร่างจากพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงพรรคประชาชน มีการปรับปรุงแก้ไขเสร็จและพิจารณาพพร้อมกันทีเดียว ก็จะสวยงาม มากขึ้น และเป็นกระบวนการ ที่ถูกต้องมากขึ้น” นายณัฐพงษ์กล่าว
เมื่อถามว่ากังวลเรื่องคนไปร้องหรือไม่เพราะมีคนคิดว่ามีคำวินิจฉัยไปแล้ว นายณัฐพงษ์ กล่างว่าอย่าลืมว่านายพริษฐ์ วัชรสินธุ ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าก่อนหน้านี้พรรคเคยพยายามใช้กลไกต่างๆ ขอความเห็นจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการให้ความเห็นครั้งนี้ก็สอดคล้องกับคำวินิจฉัยที่ออกมา เช่นกรณีการทำประชามติ2 ครั้ง หรือทำประชาม3 ครั้ง ซึ่งกรณีนี้ก็เป็นความเห็นจากตุลาการโดยตรง คนที่ให้ความเห็นกล่าวว่าไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวเป็นความเห็นในที่ประชุมร่วมตอนที่ร่างวินิจฉัยรวม จึงเชื่อว่าสิ่งที่กรรมาธิการได้รับมาจากความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ และไม่ได้กังวลว่าการปรับปรุงร่างฉบับใหม่ จะขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยที่ออกมา