“พลวริศ”ผู้สมัคร สก.พรรคส้ม โวย ถูกเปลี่ยนป้ายหาเสียง ชี้ เป็นนักการเมืองอาชีพต้องไม่ใช้วิธีสกปรก

บางกอกใหญ่เดือด 'พลวริศ ประชาชน' โวยถูกเปลี่ยนป้ายหาเสียง ชี้ เป็นนักการเมืองอาชีพต้องไม่ใช้วิธีสกปรก ลั่นพร้อมดำเนินการตามกฏหมาย
วันนี้ (24มิ.ย.) นายพลวริศ สุทธิคีรี ผู้สมัคร สก.เขตบางกอกใหญ่ พรรคประชาชน โพสต์ถาม "คนบางกอกใหญ่อยากได้การเมืองแบบนี้รึเปล่า?" หลังพบว่าป้ายหาเสียงที่ติดไว้บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวชถูกถอดออกแล้วแทนที่ด้วยป้ายใหม่ของนักการเมืองพรรคหนึ่ง
นายพลวริศ ระบุว่า ขณะลงพื้นที่ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช เพื่อแจกแผ่นพับนำเสนอนโยบายหน้าบ้านประชาชนตามปกติพบว่าป้ายหาเสียงที่มัดลวดอย่างดี ซึ่งติดเมื่อวันที่ 14 มิย. 69 ถูกถอดลงไปอยู่กับพื้น พร้อมป้ายหาเสียงของผู้สมัครอีกท่านหนึ่งที่ใหญ่กว่าติดแทนที่
"จริงๆแล้วป้ายผมนั้นมีจำนวนไม่ได้เยอะแยะอะไร ถ้าเทียบกับหลายๆคน ฉะนั้นทุกที่ที่ผมติดป้าย ผมจึงบรรจงติดเพราะหวังอยากให้ทุกท่านเห็นข้อความ เห็นนโยบายของพรรคประชาชน ผมขอร้องให้นักการเมืองมืออาชีพ เลิกใช้วิธีสกปรกแบบนี้ และหันมาสู้กันด้วยนโยบาย วิสัยทัศน์ สิ่งที่จะทำเพื่อประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกท่านอย่างมากในการเลือกตั้ง"
ทั้งนี้ นายพลวริศ ระบุต่อว่า ตนได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวัน แจ้งความต่อ สน.ในท้องที่แล้ว และพร้อมดำเนินการทางคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิต่อไป