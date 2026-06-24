ศาลรธน.ไม่รับวินิจฉัยปมร้องถูก "ธรรมนัส" ฟ้องปิดปากขัดรธน. ชี้ต้องใช้สิทธิศาลอื่น

ศาลรธน.ไม่รับวินิจฉัยปมร้องถูก "ธรรมนัส" ฟ้องปิดปากขัดรธน. ชี้เข้าข่ายฟ้องเอกชน ต้องใช้สิทธิศาลอื่น
วันนี้ (24มิ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายธวัชชัย แก้วคงคา ผู้ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 โดย
ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ตนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพและได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากการที่ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ผู้ถูกร้องที่ 1 มอบอำนาจให้นายอาทิตย์ มานัสสา ผู้ถูกร้องที่ 2 ร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจเอก สุชาติ วงศ์ประกาย ผู้ถูกร้องที่ 3 พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา เพื่อดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ร้องเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสาม ทำให้ผู้ร้องถูกดำเนินคดีซึ่งมีลักษณะปิดปากผู้ร้องและถูกตั้งข้อกล่าวหา ที่รุนแรงเกินจริง และเป็นการใช้อำนาจที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 4มาตรา 34 และมาตรา 50
โดยศาลฯเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบ การร้องทุกข์ของร้อยเอก ธรรมนัส ผู้ถูกร้องที่ 1 และนายอาทิตย์ ผู้ถูกร้องที่ 2 เป็นการกระทำในฐานะเอกชนผู้เสียหาย มิได้เกิดจากการกระทำ ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐตามพ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 ส่วนการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสาม หากผู้ร้องเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ผู้ร้องอาจใช้สิทธิทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 วรรคสาม เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561มาตรา 47(2) ซึ่งมาตรา 46วรรคสาม บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ดังนั้น ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย