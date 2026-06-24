“ภาคภูมิ” แนะนายกฯ จัด ครม.สัญจร จ.ตาก รับฟังปัญหาพื้นที่ เร่งฟื้นความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และเศรษฐกิจชายแดน
เมื่อเวลา 11.00 น.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก พรรคกล้าธรรม กล่าวถึงสถานการณ์ความปลอดภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ภายหลังเกิดเหตุรถกระบะหลบหนีด่านตรวจจนเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากว่า แม้ภาครัฐจะมีมาตรการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนยังคงได้รับผลกระทบทั้งด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง แต่ยังขาดเครื่องมือและมาตรการที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า ประชาชนใน 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ยังคงเผชิญปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าเมือง การก่อเหตุอาชญากรรม รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การค้าชายแดนซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด สร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
“ผมอยากให้รัฐบาลลงมารับฟังปัญหาจากพื้นที่จริง และเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อคืนความมั่นใจ ความปลอดภัย และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนชายแดน และเสนอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดตาก เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงจากพื้นที่โดยตรง และเร่งขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนในระยะยาว“นายภาคภูมิ กล่าว