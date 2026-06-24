"อนุทิน" เผยกำลังติดตามคลิปเสียงเรียกรับเงินสอบ ขรก.ท้องถิ่น พาดพิงรัฐมนตรี ย้ำต้องตรวจสอบ

นายกฯ เผยกำลังติดตามคลิปเสียงฉาวเรียกรับเงินสอบข้าราชการท้องถิ่น พาดพิงรัฐมนตรี ลั่นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งข่าวเผยเคยสั่งย้ายผู้เกี่ยวข้องแล้วเพื่อเปิดทางสอบสวน
เมื่อเวลา 11.50 น.วันที่ 24 มิ.ย.ที่อิมแพค เมืองทองธานีฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่มีคลิปเสียงเรียกรับเงินสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น ว่า ได้ติดตามอยู่ เป็นคลิปที่มีการพูดกันสองคน ผู้ชายกับผู้หญิง ใช่หรือไม่ เมื่อมีการอ้างถึงรัฐมนตรีคนหนึ่ง ก็ต้องตรวจสอบ
แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คลิปดังกล่าวทราบว่าเป็นคลิปเมื่อช่วงปลายปี 2568 เมื่อมีข่าวเรียกรับเงินเกิดขึ้น นายกฯ จึงได้ทำตามขั้นตอน โดยย้ายออกมาก่อนเพื่อให้มีการตรวจสอบ