“ลุงชวน” ลุยช่วย “อนุชา” หาเสียง ย้ำการเมืองไทย 94 ปียังมีทุจริตทุกองค์กร การันตี “เจมส์” เป็นคนดี ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 28 มิ.ย.

“ชวน” ลงช่วย “อนุชา” หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.โค้งสุดท้ายที่วังทองหลาง ย้ำการเมืองไทย 94 ปี เปลี่ยนแปลงการปกครอง ยังมีปัญหาทุจริตทุกองค์กร การันตี “อนุชา” เป็นคนดี มีความสุจริต ชวนคนกรุงออกมาเลือกผู้ว่า กทม. - ส.ก. ปชป. 28 มิ.ย.นี้
วันนี้( 24 มิ.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 พร้อมด้วย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดสะพาน 2 กับนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ผู้สมัคร ส.ก.เขตวังทองหลาง หมายเลข 5 โดยพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยต่างเข้ามาทักทาย ถ่ายรูปด้วย โดยนายชวนได้ปราศรัยหาเสียงกลางตลาด เพื่อขอคะแนนให้ผู้สมัครผู้ว่า กทม. และผู้สมัคร ส.ก.จากพรรคประชาธิปัตย์
นายชวน เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ในโค้งสุดท้ายว่า ต้องการมาช่วยประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคที่ยึดหลักการเมืองสุจริต พร้อมตั้งข้อสังเกตในโอกาสครบรอบ 94 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองว่า ปัจจุบันการเมืองไทย ยังมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในทุกองค์กร ทั้งเรื่อง สส.ซื้อเสียง วุฒิสมาชิก (ส.ว.) ที่ถูกครหาว่ามาจากระบบฮั้วกัน รวมถึงข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการปลอมแปลงกระดาษคำตอบในการสอบเข้ารับราชการ
"คนเหล่านี้จะมาปกครองบ้านเมืองให้สุจริตได้อย่างไร หากเริ่มต้นมาด้วยวิธีที่ไม่ชอบ เหมือนนักการเมืองที่มาจากการซื้อเสียง จะบอกว่าไม่โกง... ไม่มีหรอกครับ" นายชวน กล่าว
นายชวน กล่าวถึง นายอนุชา บูรพชัยศรี ว่า แม้ผลโพลอาจจะไม่โดดเด่น แต่จากการที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคมานาน มั่นใจว่านายอนุชาเป็นคนดีและมีความสุจริตอย่างแท้จริง จึงตัดสินใจลงพื้นที่สนับสนุนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายนนี้
ด้าน นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 5 พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวขอบคุณนายชวนที่ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง พร้อมระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค มีเจตจำนงชัดเจนในการขับเคลื่อนแนวคิด "การเมืองสุจริต" จากระดับชาติลงสู่ระดับท้องถิ่น ทั้งในส่วนของผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งตน ให้ความมั่นใจว่า หากได้รับโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการคอร์รัปชัน โดยพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบ และมีกลไกตรวจสอบภายในพรรคเองด้วย
“หากพรรคประชาธิปัตย์ได้ปักธง ส.ก. เข้าไปจำนวนมาก จะพร้อมขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 5 ด้านที่นำเสนอไว้ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ตั้งแต่วันแรก โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบงบประมาณ กทม. ที่โปร่งใส” นายอนุชา กล่าว