นายกฯ เดือด! สั่ง มท.หาช่องยกเลิกผลสอบ ขรก.ท้องถิ่น หลังพบทุจริต จวกชั้นผู้ใหญ่ชั่วกว่า ปล่อยโกงทำร้ายประเทศ

"อนุทิน" เรียกถกสางปมทุจริตสอบท้องถิ่น สั่ง มท.หาวิธียกเลิกผลสอบ แม้บรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ไม่ต้องกลัวถูกฟ้อง เมื่อที่มาเป็นผลไม้พิษเริ่มต้นผิด ไม่ขอปล่อยผ่าน ย้ายข้าราชการออกแล้วไม่จบ ลั่น ใครเดือดร้อนไปไล่บี้กันเอง ชี้อุกอาจขายชาติ ที่ชั่วกว่าคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปล่อยเกิดกระบวนการทุจริตทำร้ายประเทศ
เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังจากที่มีการทุจริต การสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้า อาทิ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไทย, นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมว่า วันนี้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ ปปท ฝ่ายปกครอง ป.ป.ช. มาร่วมประชุมเพื่อขอรับฟังถึงที่มาที่ไป และสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นการนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ยึดทรัพย์สิน ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการกระทำความผิดในการทุจริตนี้ นอกจากนี้จะมีเรื่องของการลงโทษ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องไม่จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียว ซึ่งอาจจะมีเหนือขึ้นไปกว่านั้น จะต้องมีการดำเนินการอย่างเต็มที่ ตลอดจนแนวทาง แผนงานที่จะต้องดำเนินการต่อไป
และการสอบในครั้งนี้หากมีความชัดเจน ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องมีการยกเลิก แม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้ว จะต้องหาวิธีการยกเลิก ในเมื่อที่มาเป็นผลไม้พิษ หรือมีที่มาที่ไม่ถูกต้อง ทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการ ใครเดือดร้อนก็ไปไล่บี้กันเอาเอง จะมาใช้หลักบรรจุไปแล้ว แต่ที่มาของการสอบนั้นผิดกฎหมาย ก็จะต้องมีการยกเลิก เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้อง เพราะหากดำเนินการสืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อย มีคำพิพากษาและมีหลักฐานยืนยันว่ามีความผิด คนที่มาจากกลไกนี้ ถือว่าไม่มีคุณสมบัติ ซึ่งต้องเล่นแบบนี้ ตนจะไม่รับ หากมีใครเสนอขึ้นมาว่ามันผ่านไปแล้ว แล้วให้มันผ่านไป แบบนี้ไม่ได้ เพราะมาจากการกระทำที่ทุจริต
นายกรัฐมนตรียังชื่นชม ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ขอชมเชยการทำงานของทุกหน่วยงาน ในการป้องกันปราบปรามที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเฉียบขาด และไม่มีข้อมูลรั่วไหล ซึ่งทำตาม MOU ที่ได้เซ็นไว้ก่อนหน้านี้ หลายหน่วยงานที่เราจะดำเนินการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด ซึ่งตนได้มีโอกาสติดตามการปฏิบัติการ ผ่านทางสื่อมวลชน และการรายงานในระบบราชการ ซึ่งเห็นว่าตั้งแต่ระดับระดับรองผู้กำกับ ได้เข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่หวาดหวั่นต่ออิทธิพล การกระทำเช่นนี้ หากเกี่ยวข้องหรือโยงไปถึงใคร ไม่ว่าจะเป็น ส่วนกลาง ท้องถิ่น ก็ขอให้เร่งดำเนินการ ซึ่งทราบว่ามีข้าราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ดำเนินการ ผู้ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหา ว่าได้กระทำความผิด ไม่ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เร็วที่สุด ซึ่งคำว่าเร็วที่สุดกระทรวงมหาดไทยเข้าใจดี ซึ่งขอให้พวกเราทุกคนได้ช่วยกัน เรื่องนี้เป็นเหตุอุกอาจ และจะทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ถ้าเราให้ข้าราชการที่จะมาปกครองประเทศ มาบริหารประเทศเริ่มจากการที่ทุจริตตั้งแต่วันแรก และคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจดีกลับไม่ได้ เพราะมีคนพวกนี้เข้ามาแทรก และที่ชั่วกว่านั้น คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้เกิดกระบวนการนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดี ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการทำร้ายประเทศและขายชาติ ขอให้พวกเราทุกคนเชื่อว่ารัฐบาลมีจัดเสถียรภาพ สามารถดำเนินการได้เต็มที่ไม่ต้องกั๊ก ให้รู้ไปว่าทำแบบนี้ แล้วจะไม่มีใครปกป้องได้ ซึ่งขณะนี้เรากำลังทำสิ่งที่ดี ให้เกิดขึ้นในระบบราชการของไทย ก่อนที่จะกล่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้ไปตนจะขอหุบปาก และฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะรายงาน ทั้งแผนงานและการดำเนินคดี ซึ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่การย้ายคนออกแล้วจบ