“ชัชชาติ” โพสต์โต้ครหา 4 ปีไม่ทำงาน ย้ำทำสำเร็จ 235 นโยบาย ชูนโยบาย 250+ สานต่ออีก 4 ปี

“ชัชชาติ” โพสต์แจง หลังถูกตั้งคำถาม “อยู่มา 4 ปีไม่ทำ ทำไมเพิ่งคิดจะมาทำตอนหาเสียง” ยืนยันตลอด 4 ปีผลักดันนโยบายสำเร็จ 235 เรื่อง แก้ข้อร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue 1.3 ล้านเรื่อง แก้จุดเสี่ยงน้ำท่วม 500 จุด จ่ายหรี้รถไฟฟ้า 7 หมื่นล้าน พร้อมเปิดนโยบายใหม่กว่า 250 รายการ ทั้งด้านสาธารณสุข ขนส่ง สิ่งแวดล้อม และดิจิทัล หวังสานต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครอีก 4 ปี
เมื่อเวลา 20.59 น. วันที่ 23 มิถุนายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ชี้แจงต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง ที่มีผู้แสดงความคิดเห็นซ้ำ ๆ ว่า “อยู่มา 4 ปีไม่ทำ ทำไมเพิ่งคิดจะมาทำตอนหาเสียง”
นายชัชชาติระบุว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ทีมงานได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจากนโยบายที่เคยหาเสียงไว้เมื่อ 4 ปีก่อน จำนวน 216 นโยบาย ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้แล้วรวม 235 นโยบาย ทั้งโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้น โดยประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านเว็บไซต์ Open Policy ของกรุงเทพมหานคร
พร้อมกันนี้ นายชัชชาติได้เชิญชวนประชาชนเข้าชมเว็บไซต์นโยบาย teamchadchart.com ซึ่งรวบรวมนโยบายเชิงประเด็นมากกว่า 250 รายการ รวมถึงนโยบายเฉพาะพื้นที่ในแต่ละเขต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกตั้ง
สำหรับตัวอย่างผลงานและนโยบายที่จะเดินหน้าต่อในอนาคต นายชัชชาติยกประเด็นสำคัญหลายด้าน อาทิ ระบบรับเรื่องร้องเรียน Traffy Fondue ที่รับเรื่องแล้วกว่า 1.3 ล้านเรื่อง และแก้ไขปัญหาได้มากกว่า 1 ล้านเรื่อง พร้อมเตรียมนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบสภาพเมืองเชิงรุกมากขึ้น
ด้านสาธารณสุข ระบุว่าได้เปิดโรงพยาบาลใหม่แล้ว 3 แห่ง ในพื้นที่ดอนเมือง ภาษีเจริญ และสายไหม รวมถึงอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 1 แห่งที่เขตทุ่งครุ ส่งผลให้ปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัด กทม. มีเตียงรวม 2,897 เตียง และมีแผนเพิ่มโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่วังทองหลาง-บางกะปิ พร้อมขยายจำนวนเตียงรวมเป็น 4,800 เตียง
ส่วนด้านระบบขนส่งมวลชน นายชัชชาติระบุว่า กทม. ได้ชำระหนี้รถไฟฟ้า BTS ไปแล้วกว่า 70,000 ล้านบาท และจะเดินหน้าผลักดันมาตรการลดค่าโดยสาร พัฒนาตั๋วเดือน รวมถึงส่งเสริมระบบตั๋วร่วมเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ขณะที่ด้านการป้องกันน้ำท่วม มีการเปิดใช้งานอุโมงค์ระบายน้ำแล้ว 5 แห่ง และมีแผนก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 6 แห่ง รวมถึงแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมไปแล้วร้อยละ 70 หรือกว่า 500 จุด และตั้งเป้าจัดการจุดเสี่ยงที่เหลืออีกประมาณ 200 จุด
นอกจากนี้ ยังมีแผนเดินหน้าปรับปรุงสถานีดับเพลิงและกู้ภัย เพิ่มจำนวนโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ขยายโครงการตรวจสุขภาพฟรีถ้วนหน้า เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้ สร้างสวน 15 นาที เพิ่ม ลดปริมาณขยะเมือง ขยายโครงการ Food Bank และยกระดับการศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม. ผ่านการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นายชัชชาติยังย้ำถึงการขับเคลื่อนด้านความโปร่งใส โดยเพิ่มจำนวนโครงการที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับการอนุญาตต่าง ๆ ของ กทม. ที่มีมากกว่า 450,000 คำขอ ผ่านระบบ BMAOSS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและลดความล่าช้าในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ นายชัชชาติระบุว่า ตัวอย่างดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานและนโยบายที่จะสานต่อในอีก 4 ปีข้างหน้า พร้อมยืนยันว่าทีมงานมีความพร้อมผลักดันนโยบายกว่า 250 รายการได้ทันที หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 มิถุนายน 2569