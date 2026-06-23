เช็คโฉนดที่ดินด้วยตนเอง ต้องทำอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง?

การเช็คโฉนดที่ดินนับว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของการซื้อขายที่ดิน เพราะเป็นการยืนยันตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน และตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินที่ถือครองอยู่นั้น มีภาระผูกพันอยู่หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เพิ่งเคยซื้อขายที่ดินเป็นครั้งแรกย่อมไม่เข้าใจว่าการเช็คโฉนดที่ดิน ที่กรมที่ดิน มีขั้นตอนอะไรบ้าง ดังนั้น ในบทความนี้จะมาเผยความลับว่าการเช็คโฉนดที่ดิน 2569 จากเลขที่โฉนดต้องทำอย่างไร
ทำความรู้จักว่าโฉนดที่ดินคืออะไร?
ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการเช็คโฉนดที่ดิน มาทำความรู้จักกับโฉนดที่ดินกันก่อนว่าคืออะไรกันแน่? โดยโฉนดที่ดิน คือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ออกโดยกรมที่ดิน เพื่อบ่งชี้ว่าใครเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งในโฉนดจะระบุขนาด แนวเขตที่ตั้งของที่ดินไว้อย่างชัดเจน และในกรณีที่ผู้ถือครองโฉนด จำไม่ได้ว่าที่ตั้งของที่ดิน อยู่ ณ บริเวณใด ก็สามารถตรวจสอบที่ตั้งของที่ดินแห่งนั้นได้ผ่านแอพเช็คโฉนดที่ดิน
นอกจากนี้โฉนดที่ดินยังใช้ในการทำนิติกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การซื้อขายที่ดิน การจำนอง รวมไปถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งก่อนใช้โฉนดที่ดินทำธุรกรรมด้านการเงิน ผู้ถือครองโฉนดจะต้องประเมินราคาที่ดินออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อทราบราคาประเมินที่ดินของทางราชการเบื้องต้น ก่อนที่จะนำที่ดินไปซื้อขายต่อ หรือนำที่ดินไปจำนอง
ทำไมเราถึงควรเช็คโฉนดที่ดิน?
หากกำลังวางแผนรับซื้อขายที่ดิน หรือรับจำนองที่ดิน อันดับแรกที่ควรทำคือศึกษาวิธีการเช็คโฉนดที่ดินเสียก่อน เพราะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มากมาย
● ป้องกันข้อพิพาทในที่ดิน : การตรวจสอบเช็คโฉนดที่ดิน จะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าแนวเขตของที่ดินอยู่ตรงไหน ทับซ้อนกับพื้นที่ของใครอยู่หรือไม่ หากเช็กแล้วพบว่าที่ดินมีพื้นที่ทับซ้อน เราก็สามารถหลีกเลี่ยงไม่ซื้อที่ดินผืนนั้น เพื่อป้องกันการฟ้องร้องในอนาคต
● ป้องกันปัญหาโฉนดปลอม : การตรวจสอบโฉนดที่ดินจะช่วยยืนยันว่าเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นของจริงหรือไม่ ซึ่งจะช่วยป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพที่นำโฉนดปลอมมาทำธุรกรรม
● รู้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน : การเช็กโฉนดที่ดินจะทำให้เรารู้ว่ากรมธนารักษ์ให้ราคาประเมินที่ดินเอาไว้เท่าไหร่ ซึ่งราคาที่ทางราชการประเมินไว้ ถือว่าเป็นราคากลาง ทำให้เราสามารถกำหนดราคาซื้อขายที่ดินได้อย่างเหมาะสม
เครื่องมือเช็คโฉนดที่ดินออนไลน์มีอะไรบ้าง?
ปัจจุบันการเช็คโฉนดที่ดินไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงสำนักงานที่ดินอีกต่อไป เพราะการเช็คโฉนดที่ดิน 2569 สามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ หรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน
1. เว็บไซต์ LandsMaps
เป็นระบบค้นหาแปลงที่ดิน ที่แสดงที่ตั้งของที่ดินโดยละเอียด โดยในเว็บไซต์จะระบุข้อมูลหน้าสำรวจ เลขที่ดิน ระวางที่ดิน พร้อมแสดงข้อมูลพื้นที่จริงผ่าน Google Map ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบที่ตั้งของที่ดินได้ง่าย ๆ เพียงแค่กรอกชื่อจังหวัด อำเภอ และเลขโฉนด
2. เว็บไซต์กรมธนารักษ์
โดยปกติแล้วเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์จะใช้เป็นช่องทางหลักในการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินที่ทางราชการประเมินเอาไว้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสำคัญอย่างมากต่อการคำนวณวงเงินกู้ของสินเชื่อจำนองที่ดิน อย่างไรก็ตามเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ไม่เหมาะกับการตรวจเช็กที่ตั้งของที่ดิน เพราะไม่ได้แสดงที่ตั้งของที่ดินไว้อย่างชัดเจน
3. แอปพลิเคชัน SmartLands
แอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมที่ดิน มาพร้อมกับฟีเจอร์โดดเด่นมากมาย เช่น ฟีเจอร์ LandsMaps ซึ่งเป็นระบบค้นหาแปลงที่ดินอัจฉริยะ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน, ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโฉนด, ราคาประเมินที่ดินเบื้องต้น และฟีเจอร์คำนวณค่าโอนกรรมสิทธิ์ ที่ช่วยให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างแม่นยำ
ประเภทของโฉนดที่ดินมีอะไรบ้าง?
การเช็คโฉนดที่ดินจะทำให้เราเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่ดินผืนนั้น แต่อย่างไรก็ตามที่ดินบางประเภทไม่สามารถซื้อขายได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดของโฉนด ดังนั้น เราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของโฉนดที่ดินเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน
1. น.ส.4 (โฉนดครุฑแดง)
เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือครองมากที่สุด จุดเด่นสำคัญ คือ มีการแสดงขอบเขตที่ตั้งของที่ดินเอาไว้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ถือครองสามารถนำที่ดินไปใช้ทำนิติกรรมใดก็ได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย โอนที่ดิน หรือการจำนอง ด้วยเหตุนี้กรมที่ดิน จึงให้ราคาประเมินที่ดินโฉนดครุฑแดงสูงกว่าโฉนดที่ดินประเภทอื่น
2. น.ส.3 ก. (โฉนดครุฑเขียว)
โฉนดครุฑเขียวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งการใช้สิทธิ์ในที่ดินจะน้อยกว่าโฉนดครุฑแดง แต่ผู้ถือโฉนดยังคงสามารถนำที่ดินไปซื้อขาย หรือนำที่ดินไปจำนองได้ โดยโฉนดครุฑเขียวพบมากในพื้นที่เกษตรกรรม อย่างไรก็ตามที่ดินโฉนดครุฑเขียวหลายแห่งทับซ้อนกับที่ดินป่าสงวน ทำให้ก่อนซื้อขายต้องตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้ดี
3. น.ส.3 และ น.ส.3 ข. (โฉนดครุฑดำ)
โฉนดครุฑดำเป็นที่ดินที่มีการจำกัดสิทธิ์มากกว่าโฉนดครุฑเขียว และโฉนดครุฑแดง กล่าวคือ การซื้อขาย หรือการจำนอง จะต้องวัดที่ดินใหม่ และในกรณีที่ใช้ที่ดินผืนนั้นทำนิติกรรมใด ๆ ทางราชการจะต้องประกาศให้สาธารณชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน ก็สามารถใช้ที่ดินผืนนั้นทำนิติกรรมได้ และโฉนดครุฑดำจะไม่มีภาพถ่ายทางอากาศ รวมถึงแนวเขตที่ชัดเจน
4. ส.ป.ก 4-01 (โฉนดครุฑน้ำเงิน)
เป็นที่ดินที่มีข้อกำหนดคือ ห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด เพราะเป็นที่ดินที่ออกโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์การออกโฉนดเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรได้
เช็คโฉนดที่ดิน ด้วยตนเอง เตรียมพร้อมเบื้องต้นก่อนซื้อขายที่ดิน
จะเห็นได้ว่าการเช็คโฉนดที่ดินนั้นมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันข้อพิพาทกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง ป้องกันโฉนดปลอมที่อาจถูกสวมรอยโดยมิจฉาชีพ รวมไปถึงเข้าใจว่าทางราชการประเมินราคาที่ดินผืนนั้นเอาไว้เท่าไหร่ ซึ่งทำให้เราวางแผนซื้อขายที่ดินในราคาที่เหมาะสมได้
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