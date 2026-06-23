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“มงคลกิตติ์” ยื่น ผบ.ตร. แฉพิรุธโครงการ ABIS License 500 ลบ.ส่อฮั้วราคากลาง-ตั้ง TOR ล็อกสเปก เอื้อเอกชนหน้าเดิม เตือนอย่าให้การล็อกสเปก เป็นเรื่องปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(23 มิ.ย.)นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอให้เร่งตรวจสอบขอให้ตรวจสอบการทุจริต และ ฮั้วประมูล โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การจัดเก็บข้อมูล (ABIS License) หรือ โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ Software Biometric มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังพบข้อมูลเอื้อประโยชน์บริษัทเอกชน ฮั้วราคากลาง ล๊อกสเปก ให้กับกลุ่มเดิมที่ถูก ป.ป.ช ชี้มูล

นายมงคลกิตติ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนชี้เป้าว่าโครงการดังกล่าวมีความผิดปกติ ทั้งการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง และอาจมีการฮั้วกันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะโครงการนี้ราคาตลาดจริงมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท แต่กลับตั้งราคากลางพุ่งไปถึง 500 ล้านบาท เช่นนี้ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์

พร้อมกันนี้นายมงคลกิตติ์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า รูปแบบการกำหนดคุณสมบัติ TOR มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เสี่ยงล็อกสเปกเอื้อกลุ่มเดิมที่เคยถูก ป.ป.ช. ชี้มูล อาจเป็นการเปิดทางให้ หน้าเดิม-เจ้าเดิม กลับมาคว้างานอีกครั้ง

“ผมเตือนเลยนะ ถ้ายังปล่อยให้โครงการแบบนี้เดินหน้า เท่ากับเปิดช่องให้ระบบฮั้วฝังรากลึกในหน่วยงานรัฐ และงบ 500 ล้าน อาจบานปลายไปกระทบโครงการใหญ่ในอนาคต อย่าปล่อยให้คำว่าล็อกสเปก กลายเป็นเรื่องปกติในระบบราชการ เพราะสุดท้ายคนที่เสียหายคือประชาชนทั้งประเทศ ” นายมงคลกิตติ์ กล่าว

นอกจากนี้ นายมงคลกิตติ์ ยังกล่าวว่า ตนเชื่อฝีมือ และเชื่อมั่นในตัวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าเป็นผู้มีผลงาน และยึดมั่นในความถูกต้อง พร้อมเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยเร็ว เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับสังคมตนเชื่อในท่าน ผบ.ตร. ว่าเป็นคนตรงไปตรงมา ถ้าเรื่องนี้มีมูล ต้องจัดการให้ถึงที่สุด อย่าปล่อยให้ใครมากินบ้านกินเมือง


“มงคลกิตติ์” ยื่น ผบ.ตร. แฉพิรุธโครงการ ABIS License 500 ลบ.ส่อฮั้วราคากลาง-ตั้ง TOR ล็อกสเปก เอื้อเอกชนหน้าเดิม เตือนอย่าให้การล็อกสเปก เป็นเรื่องปกติ
“มงคลกิตติ์” ยื่น ผบ.ตร. แฉพิรุธโครงการ ABIS License 500 ลบ.ส่อฮั้วราคากลาง-ตั้ง TOR ล็อกสเปก เอื้อเอกชนหน้าเดิม เตือนอย่าให้การล็อกสเปก เป็นเรื่องปกติ