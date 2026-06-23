หมอนวดกีฬาไทยสร้างชื่อ สื่อฟินแลนด์ตีข่าวการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลก2026 ยกระดับการนวดไทย 10 ชาติเข้าร่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประเทศฟินแลนด์ มีการจัดการแข่งขันนวดไทยระดับนานาชาติชิงแชมป์โลกและชิงถ้วยพระราชทาน ในรายการ Nordic Nuad Thai Championship 2026 ประเภทระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. 2569 ณ เมือง Turku ประเทศฟินแลนด์ โดย สมาคมนวดไทยและสปาแห่งฟินแลนด์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนวดไทยในระดับนานาชาติ เฟ้นหาสุดยอดฝีมือใน 4 ประเภทได้แก่ Thai Traditional Thai Massage for Health, Applied Massage, Wellness and Spa Massage และ Sports Massage มี นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮลซิงกิ และนาง Siripa Pietikäinen สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยุโรป (MEP) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
การแข่งขั้นครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกว่า 10 ประเทศ อาทิ ไทย,ฟินแลนด์, นอร์เวย, สวิส ,เยอรมัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เดนมาร์ก,ฝรั่งเศส และ สวีเดน มีนางชุตินันต์ บุญเดช ประธานสมาคมนวดไทยและสปาแห่งฟินแลนด์ นายสมเกียรติ เชื้อปรางค์ ประธานสมาคมส่งเสริมอาชีพนวดไทยนวดไทยและสปา สวิสเซอแลนด์ ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต ประธานแลนด์มาร์คนวดไทย ทีมงาน UMC และ หน่วยงานต่างๆเข้าร่วม การตัดสินมีทีมคณะกรรมการผู้ตัดสิน ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การนวดไทย ร่วมกันพิจารณาอย่างเข้มข้น
โดยเฉพาะการนวดกีฬาไทย ที่ได้รับความสนใจจากสื่อของฟินแลนด์ นำเสนอข่าวการถ่ายทอดการสาธิตของ นายมนูธรรม เทียบแสน หรือหมอโก้ หมอนวดนักกีฬาและสุขภาพ (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา) แชมป์ถ้วยพระราชทาน ชิงแชมป์โลก ปี2025 หนึ่งใน ผู้ตัดสินประเภท sports massage และ wellness ในการแข่งขันครั้งนี้
นายมนูธรรม เทียบแสน หรือหมอโก้ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้มีความสำคัญในการผลักดันภาพลักษณ์ของนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะการผลักดันศาสต์การนวดกีฬาสู่ระดับสากลเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทยในการแสดงศักยภาพ ต่อหน้าคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้คนจากหลายประเทศ ในฐานะผู้ตัดสินประเภท sports massage และ wellness ตนมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสืบสานศิลปะแห่งการนวดไทยที่เป็นมรดกโลก อีกทั้งการนวดกีฬาไทยครั้งนี้ยังเป็นที่สนใจมีการนำเสนอข่าวจากสื่อในฟินแลนด์ ซึ่งตนรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมาก
“การแข่งขันครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนทำออกมาได้ดีมากๆ สามารถช่วยยกระดับหมอนวดไทยให้ทั่วโลกรู้จักไปอีกขั้น ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ทั้ง นวดไทย นวดไทยประยุกต์ นวดกีฬา นวดเวลเนส” นายมนูธรรม กล่าว