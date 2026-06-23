“พิมพ์ภัทรา” เอือม! อดีต สส.เมืองคอน จ้อการเมืองไม่หยุด ย้อนถามคืนเงินเลือกตั้ง 60 ล้านหรือยัง

“พิมพ์ภัทรา” ระบุอดีต สส.เมืองคอน ผันตัวเป็นนักวิจารณ์การเมือง กล่าวหาคนอื่นรายวันแต่ไร้หลักฐาน ยกคำพูดนายกฯ “ก่อนขึ้นเทศน์ต้องล้างเท้าก่อน” ย้อนถามคดีทุจริตเลือกตั้งเงินชดใช้กว่า 60 ล.คืน กกต.แล้วหรือยัง
น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงอดีต สส.นครศรีธรรมราชรายหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากคดีทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช ว่า หลังพ้นโทษจากเรือนจำได้หันมาเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์การเมืองผ่านสื่อต่าง ๆ โดยมักกล่าวหาบุคคลและพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย แต่ไม่สามารถนำข้อเท็จจริงหรือหลักฐานไปสู่การดำเนินการใดได้
น.ส.พิมพ์ภัทรา กล่าวว่า จากการพูดคุยกับ สส.หลายคน ต่างสงสัยว่าอดีต สส.รายดังกล่าวมีปมอะไรกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ แม้ส่วนตัวจะยังให้เกียรติในฐานะเคยเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเดียวกัน แต่บางเรื่องถือว่าเกินขอบเขตและต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง
“ต้องยกประโยคหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่ว่า ‘ก่อนขึ้นเทศน์ต้องล้างเท้าตัวเองให้สะอาดก่อน’ การกล่าวหาให้ร้ายคนอื่นไปทั่วไม่สอดรับกับความอาวุโสและประสบการณ์ทางการเมือง ยังเป็นวิธีคิดแบบเดิมที่เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น ตัวเองเคยถูกจำคุกในคดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ. และมีภาระต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งกว่า 60 ล้านบาท ดิฉันอยากถามว่าได้ชำระคืนให้กกต. แล้วหรือยัง ดังนั้นก่อนจะวิจารณ์หรือสั่งสอนผู้อื่น ควรตรวจสอบตนเองให้เรียบร้อยเสียก่อน“
น.ส.พิมพ์ภัทรา กล่าวด้วยว่า การเมืองในปัจจุบันควรพัฒนาไปมากกว่าการโจมตีหรือใช้วาทกรรมเล่นงานฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เพราะเป็นวิธีการที่ล้าสมัยและไม่ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ โดยยอมรับว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยสะท้อนว่ารู้สึกรำคาญและเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมลักษณะดังกล่าว แม้ตนจะไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงเช่นนั้นก็ตาม