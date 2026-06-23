ถกนัดแรกหน่วยงานรัฐ เปลี่ยนผ่านแยก"ท่องเที่ยว-กีฬา-วธ." ย้ำ! กฎหมาย บุคลากร บริหารงบฯ โอนทรัพย์สิน/หนี้สิน ต้องไม่กระทบบริการประชาชน

ก.พ.ร. ถกนัดแรก หน่วยงานท่องเที่ยวกีฬา-วัฒนธรรม หลังมีมติ ก.พ.ร. รับลูกรัฐบาลแยกกระทรวงฯ เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านภารกิจรองรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการ ย้ำ! ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เบื้องต้นครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการด้านบุคลากร การจัดสรรและบริหารงบประมาณ การโอนทรัพย์สินและหนี้สิน การบริหารภาระผูกพันต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (23 มิ.ย.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ว่า ในการประชุมหารือเตรียมการเปลี่ยนผ่านด้านบุคลากร ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ ภาระผูกพัน และกฎหมาย ของทั้ง 2 กระทรวง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน
ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการด้านบุคลากร การจัดสรรและบริหารงบประมาณ การโอนทรัพย์สินและหนี้สิน การบริหารภาระผูกพันต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
การประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2569 (19 พ.ค.) ที่เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โดยกำหนดให้ภารกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และภารกิจด้านกีฬาเป็นภารกิจของกระทรวงการกีฬา พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ทั้งนี้ มติ ก.พ.ร. เมื่อ 19 พ.ค. ที่มี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นประธานการประชุม ก.พ.ร.
ได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีสาระสำคัญคือการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม และเปลี่ยนชื่อเป็น “กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว”
เพื่อบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชิงยุทธศาสตร์ และยกระดับจากการท่องเที่ยวเชิงปริมาณสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง (Value-based Tourism)
ขณะเดียวกันให้ปรับบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมเป็น “กระทรวงการกีฬา” เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนในทุกช่วงวัย พัฒนากีฬาอาชีพ และผลักดันอุตสาหกรรมกีฬาให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนกฎหมาย ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาราวเดือน ก.ค.นี้
"มติในวันนั้น ให้ทั้งสองกระทรวง ชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน"
อย่างไรก็ตาม ต่อมา ก.พ.ร.จะชี้แจงว่า ไม่ได้ชะลอปรับโครงสร้าง ยังเดินหน้าตามขั้นตอน และเตรียมเสนอ ครม.พิจารณา หลังจากมีการรับฟังความเห็นเป็นขั้นตอนปกติ ตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และอยู่ระหว่างนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา
ขณะที่ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมาก อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจ หน่วยงาน และการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวง
"คาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการ ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป"
การปรับโครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารจัดการภารกิจมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยในส่วนของภาคการท่องเที่ยว จะประกอบด้วยหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ขณะที่ ภาคกีฬา จะประกอบด้วย กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (มกช.)
ส่วนภารกิจที่มีความเชื่อมโยงระหว่างสองด้าน โดยเฉพาะสำนักงานปลัดกระทรวงฯ จะต้องพิจารณาแยกภารกิจและบุคลากรตามความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนงาน
แนวทางการควบรวมภารกิจกับกระทรวงวัฒนธรรมว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ แต่ยังมีข้อจำกัดด้านอำนาจในการดำเนินงานบางประการ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้สามารถนำต้นทุนทางวัฒนธรรมของไทย ทั้งอาหาร ประเพณี วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ท้องถิ่น มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"ทั้งนี้ไม่ว่ารูปแบบโครงสร้างในอนาคตจะเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญคือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างทุกหน่วยงาน เพื่อลดช่องว่างในการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการท่องเที่ยวและกีฬา และร่วมกันผลักดันประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล"รายงานระบุ