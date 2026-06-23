“สุรศักดิ์” เผย ทูตจีนขอคนไทยอย่าเรียก “จีนเทา” เหมือนเหมารวมตีตราทั้งประเทศ รู้สึกคนไทยไม่เป็นมิตร

รมว.ท่องเที่ยวฯ เผย เอกอัครราชทูตจีน ขอคนไทยหลีกเลี่ยงใช้คำว่า “จีนเทา” เหตุทำให้ชาวจีนรู้สึกคนไทยไม่เป็นมิตร เหมือนตีตราเหมารวมทั้งประเทศ แม้คนจีนบางส่วนทำผิดกฎหมาย แต่คนจีนจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวใช้จ่ายในไทย ย้ำ นโยบายรัฐบาลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวทุกระดับ พร้อมเผยลดฟรีวีซ่าเหลือ 30 วัน ช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยว เดินหน้าปราบนอมินีและต่างชาติทำผิดกฎหมาย
วันนี้ (23 มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์กรณี น.ส.ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ว่า รัฐบาลจะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ว่า เป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวมากกว่าจำนวนของนักท่องเที่ยว
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในทุกระดับ ไม่ได้มุ่งเฉพาะตลาดระดับสูง (High-end) หรือกลุ่มลักชัวรีเท่านั้น แต่ต้องการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวในทุกมิติ เพื่อสร้างรายได้และตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยไม่ได้ตั้งเป้าจะดึงจำนวนนักท่องเที่ยวกลับไปที่ระดับ 39 ล้านคน เหมือนช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่จะมุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการของระบบการท่องเที่ยวทั้งระบบ
ส่วนมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพนั้น นายสุรศักดิ์ ระบุว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า 60 วันแล้ว และบางประเทศไม่ได้รับการผ่อนผัน ซึ่งเชื่อว่า การลดระยะเวลาพำนักจะเป็นกลไกเบื้องต้นในการคัดกรองผู้ที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เนื่องจากมีบางส่วนใช้ช่องทางการท่องเที่ยวเข้ามาประกอบกิจกรรมอื่น
สำหรับการปราบปรามกลุ่มนอมินีและนักท่องเที่ยวที่กระทำผิดกฎหมาย นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ตำรวจท่องเที่ยวได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาติดตั้งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ท่าเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยตรวจจับและติดตามผู้ที่อยู่เกินกำหนด (Overstay) พร้อมย้ำว่า การสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ แต่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
นายสุรศักดิ์ ยังกล่าวถึงกรณีชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และได้สั่งการให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบหาย โดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องให้แล้วเสร็จ
นอกจากนี้ นายสุรศักดิ์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ซึ่งได้ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “จีนเทา” เนื่องจากทำให้ประชาชนชาวจีนรู้สึกว่าประเทศไทยไม่มีความเป็นมิตร แม้จะมีชาวจีนบางส่วนกระทำผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในประเทศไทย
“คำว่า ‘จีนเทา’ เป็นการตีตราและเหมารวมคนทั้งประเทศ ทั้งที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดี หากผู้ใดกระทำผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่มีชาวจีนเข้ามาเปิดบริษัทไรเดอร์ส่งสินค้าให้บริการเฉพาะชาวจีน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และจะมีการกวาดล้างอย่างแน่นอน โดยต้องทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาประสบผลสำเร็จ” นายสุรศักดิ์ กล่าว