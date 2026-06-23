น้ำบาดาล ความหวังภาคเกษตรไทย รับมือเอลนีโญและภัยแล้งที่ทวีความรุนแรง

ท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง และความผันผวนของปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น "น้ำ" จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อความอยู่รอดของภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทย
ในสถานการณ์ดังกล่าว "น้ำบาดาล" กำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในฐานะแหล่งน้ำสำรองที่มีศักยภาพสูง และเป็นอีกหนึ่งความหวังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำผิวดิน หรือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งดำเนินภารกิจสำรวจ พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับภาคการเกษตร และลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในหลายพื้นที่ของประเทศ
ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล การติดตั้งระบบกระจายน้ำ การพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งน้ำใต้ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและความต้องการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งคำนึงถึงการใช้น้ำบาดาลอย่างสมดุลและยั่งยืน
การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลไม่เพียงช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเพาะปลูก ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศในระยะยาว
จากสถานการณ์สภาพภูมิอากาศโลกที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ และน้ำบาดาลกำลังเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำ ลดความเปราะบางของภาคเกษตรกรรม และสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังคงมุ่งมั่นดำเนินภารกิจในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรไทยมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ มีคุณภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศต่อไป